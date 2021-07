Su nombre científico: Philaenus spumarius. Es un insecto con una longitud corporal de 5 a 7 milímetros. Se le conoce como saltamonte o cigarra espumadora, y de acuerdo a un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, esta especie destaca por su fuerza y habilidad de succión. Pueden pasar hasta 24 horas realizando esta acción. Incluso, el The New York Times la describió así en un artículo publicado en su web: “Este insecto es más fuerte que tú”.

Las cigarras se alimentan de savia del xilema y cuentan con una característica particular: producen grandes cantidades de orina. Asimismo, propagan diferentes enfermedades bacterianas entre las plantas.

Philip Matthews, profesor adjunto de fisiología de la Universidad de Columbia Británica, quien lideró una investigación que puso a prueba las habilidades de las cigarras, explicó la capacidad de succión de estos insectos de la siguiente forma: Si “estuvieran en la cima de la antorcha de la Estatua de la Libertad, podrían beber de un vaso de agua en el suelo si tuvieran un sorbete lo suficientemente largo”.

El investigador llegó a esta conclusión tras llevar a cabo microtomografías computarizadas de las cabezas de los insectos. El objetivo era analizar la estructura que les permite llevar la savia del xilema a la cara de las cigarras. El resultado de las mediciones determinó que las cigarras lograban obtener más energía de la que gastaban a pesar de succionar a toda potencia.

“Dado que las cigarras deben tirar de este diafragma a un ritmo constante para succionar, la estructura parecida a una nariz que tienen entre los ojos, llamada posclípeo, tiene una fuerza extraordinaria para dar cabida a todo ese músculo”, detalló la publicación del The New York Times. Matthews fue más conciso: “Es como si tuvieran un bicep enorme en la cabeza”.

¿Dónde se encuentran?

Philaenus spumarius está presente en Europa, al norte de África y en América del Norte. Viven en parques, prados, jardines y bosques.

