La Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (CAPATUR), mediante su presidente Eduardo Jáuregui, anunció la realización de la ceremonia ancestral del Yakumama. Este ritual místico inca cuenta con más de 600 años de tradición y se llevará a cabo para solicitar al mar de Paracas la bendición del ceviche peruano, en un homenaje que vincula las raíces andinas con la gastronomía nacional.

Durante el evento, se escenificará el Inti Raymi con la participación de representantes incas procedentes de diversas regiones del Perú, quienes se unirán a chefs y maestros cevicheros. Los asistentes realizarán una ceremonia de pago al mar con el objetivo de agradecer por los recursos marinos que permiten la preparación del ceviche a nivel mundial. Según Jáuregui, la actividad busca revalorar el vínculo entre el pueblo andino, el mar y la cocina como patrimonio cultural e inmaterial.

El XIX Yakumama Paracas Fest 2026 constituirá un encuentro de música, cultura y conexión con la esencia de Paracas. La organización confirmó que la ceremonia y ofrenda marina contará con la presencia de artistas invitados, entre los que destacan Pelo D´Ambrosio, Mac Salvador, Rudy Rivera y Rodolfo Gaitán Castro. De esta manera, el festival integrará las expresiones artísticas con los actos tradicionales de la festividad.

Por otro lado, el presidente de CAPATUR expresó la oposición de la institución a que las embarcaciones industriales realicen faenas de pesca de anchoveta dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Esta declaración surge ante los intentos de la Sociedad Nacional de Pesquería y sus asociados por ingresar a dicha zona protegida, situación que ha generado controversia con los pescadores artesanales, las autoridades locales y los sectores conservacionistas del país.

La disputa legal sobre el acceso al área reservada culminó previamente en fallos judiciales que ratifican la prohibición de la actividad pesquera a gran escala en las áreas protegidas. Jáuregui condenó la pretensión de las empresas pesqueras, calificándola como un atentado contra la Reserva Nacional de Paracas, y manifestó que realizarán movilizaciones en las calles para defender el espacio natural, a la espera de que los jueces mantengan su postura frente al caso.