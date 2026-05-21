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Por Redacción EC

La Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (CAPATUR), mediante su presidente Eduardo Jáuregui, anunció la realización de la ceremonia ancestral del Yakumama. Este ritual místico inca cuenta con más de 600 años de tradición y se llevará a cabo para solicitar al mar de Paracas la bendición del ceviche peruano, en un homenaje que vincula las raíces andinas con la gastronomía nacional.

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