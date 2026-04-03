El flujo de turistas en la península de Paracas para realizar el tradicional recorrido y la visita a las islas Ballestas esta Semana Santa incrementó considerablemente por el contexto del feriado largo.

Hoy viernes 3 de abril, miles de personas llegaron al desembarcadero de Paracas con la finalidad de usar una de las embarcaciones que permiten hacer el recorrido hacia las islas, uno de los principales atractivos turísticos para esta fechas.

Sin embargo, según reportó Canal N, la mañana de hoy Viernes Santo se registró marea elevada, lo que obligó a las autoridades a poner como alerta bandera roja, lo que restringió el flujo de navíos hacia las islas Ballestas.

El recorrido tuvo que ser limitado solo hasta la isla Blanca, a mitad de camino hacia el conjunto de formaciones conocidos como las Islas Ballestas y en la zona de bahía, donde no hay riesgo para los navegantes..

Esto no disuadió a los turistas tanto nacionales como extranjeros que hicieron cola durante varias horas para participar en el recorrido aprovechando el feriado largo de Semana Santa.

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