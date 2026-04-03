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Las Islas Ballestas son uno de los principales destinos turísticos en Semana Santa. (Foto: Andina)
Las Islas Ballestas son uno de los principales destinos turísticos en Semana Santa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El flujo de turistas en la península de Paracas para realizar el tradicional recorrido y la visita a las islas Ballestas esta Semana Santa incrementó considerablemente por el contexto del feriado largo.

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