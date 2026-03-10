María Julia Mantilla García, conocida artísticamente como Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo no paran de estar en el ojo público, acaparando una vez más los principales titulares de los medios de espectáculos. Y es que, atrás quedó la separación mediática, cuando el deportista insinuó públicamente una presunta infidelidad de la modelo con un productor, Christian Rodríguez, lo que generó gran controversia entre los seguidores. Por su parte, él también ha sido vinculado a inicios del 2026 con una joven veterinaria llamada María Pía Vallejos. Así, en medio de estos escándalos, ambos han sido vistos juntos en una casa de playa, lo que deja entrever que la historia aún no ha terminado. De hecho, la presentadora de televisión y el empresario peruano fueron captados nuevamente juntos al sur de la capital, específicamente en Paracas, lo que muchos internautas interpretan como un posible proceso de reconciliación a la vista. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

MAJU MANTILLA Y GUSTAVO SALCEDO SON CAPTADOS VIAJANDO JUNTOS A PARACAS

En medio de un posible acercamiento entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, en el programa ‘Q’ Bochinche’, transmitido en YouTube, revelaron diversas imágenes en las que se observa a la exMiss Perú junto al empresario en un hotel de Paracas, en una salida que se habría realizado el 7 de marzo como parte de un paseo. Según las fotografías, ambos se encuentran cerca a la piscina del establecimiento y en ropa de baño, disfrutando de una tarde soleada. “Una de mis chismosas había estado en Paracas Luxury y se había encontrado a Maju con Gustavo Salcedo. La información que tenemos es que los han visto con uno de sus hijos; al otro no se le vio, pero se les vio de manera cómplice y amena”, contó Ric La Torre, panelista del podcast.

Eso no es todo, luego de pasar un excelente día en familia, los aún esposos retornaron a Lima para dirigirse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se les vio muy cercanos en un sillón del salón VIP. Por su parte, el presentador Samuel Suárez indicó que el siguiente destino de la pareja sería Colombia y que podría ser señal de una reconciliación. Es importante mencionar que, hasta el momento, la veterinaria María Pía Vallejos, supuesta saliente del deportista, no se ha pronunciado sobre estas imágenes, generando una serie de reacciones entre los internautas.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON GUSTAVO SALCEDO?

Hace unas semanas, en el programa ‘Amor y fuego’, María Pía Vallejos, quien contó en señal abierta ser la saliente oficial de Gustavo Salcedo, mandó un fuerte mensaje a Maju Mantilla en medio de la polémica por una supuesta infidelidad con su productor de televisión. A pesar de que el deportista evitó hablar sobre este tema, la médico veterinaria, visiblemente segura y entusiasmada, confesó que conoce a Salcedo desde hace tiempo y que actualmente se están conociendo por el “interés mutuo”. Frente a estas declaraciones, dicho espacio de espectáculos abordó a la modelo para consultarle al respecto y sobre las imágenes que el propio programa difundió, en las que se les ve a ambos acudiendo a una casa de playa.

De esta manera, la presentadora de televisión indicó no conocer a la profesional, por lo que no emitiría una opinión al respecto. Aunque se mostró indignada debido a que terceras personas estén hablando sobre los años de relación que tiene con el padre de sus hijos, resaltando el amor y respeto que tiene por él. “Yo no la conozco (a María Pía Vallejos) y no voy a hablar de personas que no conozco, pero sí considero que terceras personas que no han estado ningún solo día en nuestros 20 años de relación pueden opinar y juzgar nuestra relación o alguno de nosotros. No le compete. Yo creo que (Gustavo Salcedo) es una persona importante y especial para mí. Yo considero que sí hay amor. Siempre va haber amor entre nosotros. No se va acabar el amor. Yo solo quiero que él esté bien”, declaró para Willax TV.