Por Redacción EC

María Julia Mantilla García, conocida artísticamente como Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo no paran de estar en el ojo público, acaparando una vez más los principales titulares de los medios de espectáculos. Y es que, atrás quedó la separación mediática, cuando el deportista insinuó públicamente una presunta infidelidad de la modelo con un productor, Christian Rodríguez, lo que generó gran controversia entre los seguidores. Por su parte, él también ha sido vinculado a inicios del 2026 con una joven veterinaria llamada María Pía Vallejos. Así, en medio de estos escándalos, ambos han sido vistos juntos en una casa de playa, lo que deja entrever que la historia aún no ha terminado. De hecho, la presentadora de televisión y el empresario peruano fueron captados nuevamente juntos al sur de la capital, específicamente en Paracas, lo que muchos internautas interpretan como un posible proceso de reconciliación a la vista. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.