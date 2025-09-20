La Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) y la organización peruana L.O.O.P., especializada en educación ambiental, llevarán a cabo la campaña “Playas Vivas 2025” en Lima, que buscará concientizar sobre la contaminación marina.

Las actividades, que se desarrollarán del 24 al 28 de septiembre, incluyen voluntariado, arte y eventos culturales, y tienen como fin promover acciones sostenibles entre la población. La alianza reafirma el compromiso de Aruba con el turismo sostenible y su aporte a la conservación del océano.

El programa comenzará el 24 de septiembre con la inauguración de la muestra de arte “Mar Abierto: Plástico Nómade 10 años después” en Symbiosis art+coworking, ubicado en Barranco. La exposición, de carácter binacional, presentará obras elaboradas con residuos plásticos recogidos en playas de Lima y Aruba. También se exhibirá una escultura de un pingüino de Humboldt, creada con petróleo recuperado de un derrame, con la intención de visibilizar los riesgos que enfrentan las especies marinas.

Las actividades educativas continuarán el 26 y 27 de septiembre con los talleres “Reusa, Repara, Recicla”, los cuales se realizarán en el mismo lugar y enseñarán técnicas para prolongar la vida útil de diversos materiales. El 25 de septiembre se proyectará el documental “Blue Lizard Effect”, que documenta la relación de los habitantes de la isla de Aruba con su entorno. Tras la proyección, se llevará a cabo un conversatorio con la participación de Nichole Danser, fundadora de la iniciativa ScubbleBubbles, dedicada a la restauración de arrecifes de coral en Aruba.

La actividad principal del evento será una limpieza de playa programada para el sábado 27 de septiembre. Voluntarios de distintos sectores, incluyendo estudiantes y ciudadanos, participarán en la recolección de residuos. Esta jornada de limpieza se realizará en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, celebrado el 20 de septiembre, y servirá como un espacio de reflexión sobre el impacto de los hábitos de consumo en los océanos.

El cierre de “Playas Vivas 2025” será el domingo 28 de septiembre con la presentación de la obra de teatro callejero “El mar hecho bolsa” en la Plaza de Armas de Barranco. La función, a cargo de la compañía Rodaje Callejero de Chile, utiliza el humor para abordar la problemática de la contaminación plástica. Las inscripciones para los talleres y la proyección del documental son gratuitas y se gestionarán a través de las redes sociales de L.O.O.P., con un número de cupos limitado.