Caminar por las calles del Centro Histórico de Lima es como un viaje al pasado. No cabe duda que este distrito, que está conformado por una arquitectura particular, nos ofrece mucho más que un simple momento de diversión. El Centro de Lima también es un lugar atractivo, no solamente por sus emblemáticos edificios, por sus iglesias y plazas, sino porque también es un lugar en donde se cultiva, principalmente, la historia y la cultura del Perú.

El Centro Histórico de Lima es una de las zonas turísticas más importantes de la capital y cuenta con una gran cantidad de lugares para visitar. Si eres un amante de la historia y buscas un plan para conocer más sobre la cultura del país, no dejes de visitar estos espacios culturales que te mostraremos en seguida. Además de disfrutar de una amplia variedad de actividades y lugares para conocer, también podrás conocer más sobre la auténtica tradición e historia a través de una gran cantidad de museos y exposiciones de arte.

Museo Municipal Prehispánico

El Museo Municipal Prehispánico abarca una diversa colección de ceramios de diversas culturas prehispánicas de la zona de Lima y de la costa central del Perú. Aquí podrás conocer más sobre la simbología y la gran variedad de piezas arqueológicas de culturas como: Moche, Nazca, Chancay, Lambayeque y Chimú. Entre las piezas que podrás ver se encuentran cerámicas, tejidos, objetos de metal y herramientas de piedra. La entrada al museo es gratuita y está abierta al público de martes a domingo de 10am a 1 pm y de 2am a 6pm. Dirección: Jr. Ancash 299 – Cercado de Lima.

Museo Municipal Prehispánico (Foto: Museos de Lima) / OSCAR OVIEDO VELASCO

Museo de Sitio Bodega y Quadra

Si tienes interés en conocer cómo eran las casas en la época virreinal y republicana, tienes que visitar este museo. El Museo de Sitio Bodega y Quadra, está ubicado en una casa histórica, que solía pasar desapercibida hasta que fue descubierta por arqueólogos que encontraron debajo de ella vestigios de los asentamientos más antiguos de la ciudad. Aquí también podrás conocer artefactos que fueron encontrados de la época inca, virreinal y republicana, además de vislumbrar parte de la casa original, en la parte posterior del museo. El costo de entrada para adultos es de S/4 y de S/1.50 para menores de edad (entre 6 y 17 años) y el horario de atención es de martes a domingo de 10am a 1pm y de 2pm a 6pm. Dirección: Jirón Ancash 213 – Cercado de Lima.

Museo de Sitio Bodega y Quadra (Foto: Museos de Lima) / Oscar Oviedo Velasco

Museo Metropolitano de Lima

En este Museo podrás hacer un recorrido por las diferentes etapas de la historia de Lima: la prehispánica, la virreinal y la republicana. Asimismo, es un lugar ideal para visitar con los menores de la casa, ya que en cada sala se pueden ver proyecciones, efectos especiales y escenografías que hacen el recorrido mucho más divertido. Si deseas visitar este Museo, deberás realizar una cita previa, el horario de atención es de martes a domingo en los siguientes horarios: 10am, 11:30 am 12pm, 3:30pm y 5pm. El costo de la entrada general tiene un costo de S/4 y para estudiantes de nivel superior de S/2. Asimismo, para escolares, mayores de 65 años y Conadis: S/2.00. Por otro lado, durante el primer domingo del mes el ingreso es gratis. Dirección: Esquina de las Avenidas 28 de Julio y Petit Thouars – Cercado de Lima.

Museo Metropolitano de Lima (Foto: Museos de Lima) / Oscar Oviedo Velasco

Pinacoteca Municipal Ignacio Merino

La Pinacoteca Municipal Ignacio Merino alberga una importante colección de arte peruano de los siglos XIX y XX, incluyendo obras de algunos de los artistas más destacados de Perú. La colección del museo cuenta con diversas obras, entre pinturas, esculturas y grabados, que reflejan la evolución del arte peruano desde la época colonial. Entre los artistas representados en el museo se encuentran Ignacio Merino, Jose Sabogal, Tilsa Tsuchiya, Fernando De Szyszlo, entre otros. El ingreso a la Pinacoteca es gratuito previa inscripción al correo pinacoteca@munlima.gob.pe y el horario de atención es de martes a domingo e 10 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm. Dirección: Jr. Rufino Torrico, cuadra 11, Plaza Francia - Cercado de Lima.

Pinacoteca Municipal Ignacio Merino (Foto: Museos de Lima) / OSCAR OVIEDO VELASCO

Biblioteca histórica del Palácio Municipal

Si eres un amante de la lectura y de la historia, te recomendamos que visites la Biblioteca Histórica del Palacio Municipal. Esta se encuentra dentro del Palacio Municipal y ofrece una experiencia única a sus visitantes. Además de contemplar la instalación, que cuenta con finos acabados en cedro y hermosos tallados decorativos que le otorgan un estilo ecléctico y único, también podrás conocer los más de 18 mil volúmenes de valiosas colecciones de documentos, libros antiguos, monografías y mucho más. Un verdadero placer para los ojos. La biblioteca también ofrece servicios como: lectura en sala, referencia personalizada, fotocopias, WI-FI, catálogo en línea y estantería abierta. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 am a 4.30 pm. Dirección: Jirón Conde de Superunda 141, segundo piso (Palacio Municipal), Cercado de Lima.