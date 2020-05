Son las acciones las que definen a una persona. Por las que logra trascender. Igual pasa con las grandes compañías. En medio del estado de emergencia que vive el país, hay marcas que han dejado de pensar en eslóganes o tandas comerciales, y ahora sus esfuerzos están dirigidos en apoyar a aquellos rubros y profesionales más golpeados por el coronavirus.

Como Pernod Ricard, que a fines de marzo de este año, destinó una ayuda económica a 700 bartenders peruanos tras el rápido avance del COVID-19. La donación del grupo internacional de bebidas espirituosas fue complementada con sesiones gratuitas de entrenamiento vía redes sociales para que cientos de jóvenes sigan capacitándose durante la cuarentena.

Pero esta no ha sido la única acción de la compañía durante esta retadora coyuntura. Ahora se ha sumado a la iniciativa 'Unidos en la Mesa’ lanzada por Backus, con la cual se busca beneficiar a mil restaurantes y bares a nivel nacional. En mes y medio, gracias a la plataforma -www.unidosenlamesa.com- donde se pueden obtener vales de compra de S/30, S/50 y S/100, los aportes han llegada a sumar aproximadamente 400 mil soles. Cifras que invitan a soñar en la pronta reactivación del sector gastronómico.

Según detalla Juan Diego Romero, Whisky Brand Manager en Pernod Ricard, “es un trabajo colaborativo que busca seguir impulsando más negocios”. Diego Devoto, Director de Marcas Premium en Backus, apoya la idea, asegurando que el sitio web tiene la misión de ser “un vehículo de generación de tráfico hacia los restaurantes y bares para que puedan seguir percibiendo ingresos”. Ambos hacen el llamado para que más empresas se sumen a esta campaña que busca seguir por mucho más tiempo.

La segunda fase de ‘Unidos en la Mesa’

Al aliarse a ‘Unidos en la Mesa’, Pernod Ricard, a través de su marca Chivas Regal, dio un aporte de 100 mil soles a la plataforma. La tendencia en cuanto a vales adquiridos sigue siendo alta, y según los representantes, se han generado más del 80% de ventas, que se refleja en mayores ingresos para los establecimientos inscritos de diversas regiones del país.

El nombre elegido para la plataforma no es casualidad, explican Romero y Devoto. Y remarcan que “la gastronomía no solo nos mantiene unidos, sino nos da esperanzas”. Algo que no debe faltar en tiempos como los que vivimos ahora.

¿Cómo funciona la plataforma ‘Unidos en la Mesa’?

Debes ingresar a la web www.unidosenlamesa.com y buscar el local de tu agrado. Recuerda que el monto de los vales adquiridos serán duplicados. Es decir, si compras un vale por S/50, se le duplicará el monto a S/100 para que pueda ser redimido luego por esa cantidad en el restaurante o bar elegido.

También hay una opción para que puedas recomendar y nominar a bares o restaurantes que no han sido inscritos en la plataforma.

