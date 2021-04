El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación lanzará próximamente el concurso Beca Generación del Bicentenario, antes Beca Presidente de la República, que otorgará becas para seguir una maestría o doctorado en el extranjero.

¿Pero en qué consiste este beneficio? Tiene como objetivo la formación del talento humano altamente calificado, así como el fomento de la investigación científica e innovación tecnológica para responder a las necesidades del desarrollo del país.

Está dirigido a quienes hayan concluido sus estudios superiores y obtenido un grado académico o título profesional o técnico profesional.

Requisitos que deben cumplir los interesados:

Tener la nacionalidad peruana.

Contar con grado académico o título profesional o técnico profesional.

Haber logrado un alto rendimiento académico durante los estudios superiores.

Contar con carta de aceptación definitiva o condicional al programa de posgrado para el cual postula, cuando así lo señalen las bases del concurso.

Acreditar insuficientes recursos económicos para financiar estudios de posgrado.

Entre otras exigencias que se determinen en las bases de la convocatoria.

Impedimentos para postular

No pueden postular a la Beca Generación del Bicentenario quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Quienes hayan sido adjudicados con una beca de carácter integral que subvencione el Estado, para el mismo nivel de estudios.

Aquellos que han renunciado o perdido una beca o crédito educativo que canalice, gestione y/o subvencione el Pronabec para el mismo nivel de estudios.

Los que han falseado información socioeconómica y/o académica para hacerse acreedor o continuar con una beca u obtener un crédito que canalice, gestione y/o subvencione el Pronabec.

Aquellos que hayan incumplido el Compromiso de Servicio al Perú.

Los que mantienen deudas exigibles con el Gobierno peruano, derivadas de una beca o por un crédito educativo otorgado por el Ministerio de Educación.

Aquellos que registren antecedentes policiales, judiciales y/o penales vigentes.

Los funcionarios públicos o aquellos que brinden servicios en el Pronabec, cualquiera sea el régimen.

Otros que determine previamente el Pronabec en las bases de cada convocatoria.

¿Cómo postular?

Los procesos de postulación al concurso Beca Generación del Bicentenario se detallarán pronto en la página web de Pronabec. Los interesados también pueden contactarse con el Pronabec a través de facebook.com/Pronabec, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.

Estudiar en las mejores universidades

Antes de postular por la beca, los talentos deben haber logrado ser admitidos en una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo, según los ranking QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) o Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades destacan las posicionadas en los primeros lugares, como Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, University of California, Berkeley, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Princeton University y Columbia University.

“Estas universidades ubicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza lideran en áreas de conocimiento específicas. Su excelencia académica facilita la movilidad de estudiantes extranjeros a esas casas de estudio”, afirmó Jorge Reyes, coordinador de Cooperación Internacional del Pronabec.

Añadió que los profesionales que deciden estudiar en una universidad top poseen un alto interés de investigación científica.

“Existe en ellos un fuerte compromiso de retorno para aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo del Perú. Muchos de los que asisten a estos centros de estudios, van a ocupar cargos determinantes en el país, siendo referentes tanto profesional como académicamente”, dijo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ministerio del ambiente lanza campaña “Peruanos Naturalmente”