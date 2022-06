2 / 6

El restaurante ubicado en San Isidro cuenta con platos de comida mediterránea y con una barra donde los visitantes podrán degustar una serie de tragos, entre ellos, cócteles a base de ron. Por ejemplo, podrán probar “Maitai”, el cual está hecho de ron, orgeat, limón, curaçao orange y bitter de pimienta. El horario de atención es de domingo a miércoles de 8 a.m. a 1 a.m. y de jueves a sábado de 8 a.m. a 2:30 a.m. (Foto: Instagram / @bottega_dasso).