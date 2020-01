Lima fue incluida en la lista anual ‘52 lugares para viajar en 2020’ (52 places to go in 2020, en inglés), elaborada por el prestigioso diario estadounidense The New York Times, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

“Lima hoy es posiblemente el epicentro culinario de América del Sur, una ciudad llena de chefs famosos y platos extravagantes de comida extraordinaria” destaca el medio, añadiendo que la metrópoli peruana es “una rica capital histórica y cultural llena de imágenes perfectas como la Plaza Mayor, museos llenos de tesoros antiguos como el Museo Larco y mansiones artesanales como Dédalo”.

The New York Times, uno de los diarios más leídos del mundo, publica esta lista anualmente, destacando lugares para inspirar, deleitar y motivar a sus lectores a explorar el mundo.

“Mantener nuestros destinos en la mira de los turistas del mundo es una labor que realizamos desde el MINCETUR y PROMPERÚ, con intensas campañas de promoción internacional. El turismo es una de las principales actividades económicas de nuestro país, y beneficia a una amplia cadena productiva. Por ello, este reconocimiento de The New York Times nos debe llenar de orgullo a todos los peruanos”, destacó el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Luis Torres.

EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Estados Unidos es el segundo país que más turistas aporta al Perú, pero el que más divisas por este rubro deja en nuestro país. El 2018, recibimos 641 280 turistas estadounidenses, lo que significó un incremento de 7.1 % respecto al año anterior. Esto representó una participación de 15 % del total de las llegadas recibidas.

Entre enero y noviembre del año pasado, arribaron un total de 598 545 turistas de esa zona de Norteamérica, lo que representó un incremento del 3 % respecto al mismo periodo del 2018.

Según el Perfil del Turista Extranjero elaborado por PROMPERÚ, el turista estadounidense realiza actividades orientadas principalmente a la cultura, naturaleza y aventura. Su gasto promedio es de $ 1445 y genera divisas por $ 769 millones.

EL DATO

En la lista ‘52 lugares para viajar en 2020’ de The New York Times figuran otros tres destinos latinoamericanos: Rurrenabaque (Bolivia), La Paz (México) y el Bosque atlántico (Brasil). La lista completa puede ser vista aquí.