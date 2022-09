Durante su polémico juicio contra su ex esposa, Amber Heard, Johnny Depp estuvo en el ojo de la tormenta. Pero no todo fueron titulares negativos, también saltó a la luz un rumor que muchos desearon fuera verdad: la supuesta relación amorosa entre el actor y su entonces abogada, Camille Vasquez. Aunque esos rumores jamás se confirmaron, hoy se sabe que Depp sí lleva una relación con una de sus juristas, pero se trara de Joelle Rich.

¿Quién es Joelle Rich?

Joelle Rich es una abogada británica especializada en temas de difamación, privacidad y derechos de autor. De ahí que sea parte del staff que apoyó al actor en el juicio contra el medio ‘The Sun’. Como se recuerda, el periódico emitió unos titulares y contenido que hacían referencia al actor como abusivo y ‘golpeador de mujeres’. Ante esto, Depp los demandó por difamación, pero perdió el juicio.

Joelle, actualmente, se encuentra casada y tiene dos hijos. Sin embargo, está en pleno proceso de divorcio y se rumora que pasa estos momentos difíciles junto al actor de Hollywood.

Los inicios de un nuevo amor

Como se mencionó anteriomente, la pareja se conoció en circunstancias desfavorables. Y aunque Rich trabajó en el juicio contra ‘The Sun’, no etaba obligada a atender a muchas de las citaciones en la corte. Sin embargo, la abogada británica estuvo presente y mostró apoyo al actor en su momento.

No es clara la fecha en que la pareja inició un romance, sin embargo se sabe que no es nada serio por ahora. “Están juntos pero no es serio”, dijo una fuente cercana a la pareja al medio People.