España es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus hasta el momento. Al día, las unidades de cuidados intensivos, así como el personal hospitalario y de sanidad, se encuentran en un estado de emergencia ya que no se dan abasto en recursos materiales y humanos, debido a la gran cantidad de infectados y de pacientes en estado crítico.

Conmovida por esta situación, la blogger de moda Ángela Rozas Saíz –conocida en redes sociales como ‘Madame de Rosa’- decidió dejar por un tiempo su trabajo como influencer, para volver a su labor como enfermera ante la crisis por el covid-19.

Dicha elección se dio hace apenas diez días, cuando subió a su cuenta oficial un video explicando su motivación y los miedos que la invadían en dicho momento: “Tengo que informarles que durante esta cuarentena no podré subir contenido de moda a mi Instagram porque desde el lunes empiezo a trabajar de enfermera. (…) Recibí hace unos días el mensaje de una compañera diciéndome que necesitaban urgentemente más personal sanitario y no dudé en mandar mi curriculum al Hospital de La Paz (Madrid). No pasó ni cuarto de hora y me respondieron. Trabajaré en una planta adaptada solo para pacientes con coronavirus”.

Rozas siempre tuvo presente que las probabilidades de contagio eran altas, pero no dejó que el miedo la invadiera y tomó la valiente decisión de brindar su ayuda y unirse a la heroica labor de cientos de personas miembros del personal sanitario y hospitalario en el mundo.

Los mensajes de agradecimiento no dejaron de llegarle: “Qué grande eres”, “Eres un gran ejemplo Ángela, que orgullo llamarte amiga”, “Valiente y con el corazón más grande que conozco”, “Vuelves a ponerte el uniforme que mejor te define, el de buena persona. Suerte y gracias, muchas gracias”, son solo algunos de ellos.

Lamentablemente, hace algunas horas la blogger y enfermera compartió un nuevo video a su cuenta de Instagram. Se contagió de covid-19. En dicha publicación se emociona hasta las lágrimas, mientras explica que se siente culpable por resultar infectada y tener que cesar su labor como enfermera hasta que se recupere: “No os preocupéis. Estoy bien y saldré pronto para seguir luchando en esta batalla”, sumó.

En los casi diez días que plantó cara contra el coronavirus ‘Madame de Rosa’ fue compartiendo ciertas vivencias con sus seguidores. La batalla es dura. En ocasiones le tocó atender a ancianos y personas en estado crítico, en lo que ella denominó como su “campo de batalla”, la tercera planta de traumatología del Hospital de La Paz en Madrid, donde todos los pacientes tienen covid-19.

