Anais Freitas es escritora y diseñadora. Pero -como repiten siempre los mayores- uno no puede (o no debería) ser definido solamente por su vocación. A partir de ello, se podría decir que Anais es una curiosa de la vida. De esas personas que apuntan con post its las enseñanzas que le marcan y que se esfuerzan por no olvidarlas. De las que quieren conocer el mundo y le buscan más horas al día. Las que sortean con picardía las adversidades del día. Así es ella.

Con esa misma picardía, aproximadamente 8 años atrás, Anais empezó a compartir sus experiencias con pizcas de ficción en textos cortos que posteaba en Facebook y Tumblr. En febrero del 2020, un cambio de trabajo le permitió disponer mejor de su tiempo, factor que, sumado a la llegada de la pandemia y el confinamiento, la impulsaron a sentarse (de una vez por todas) a ordenar sus ideas y crear el libro que tanto soñó.

“Las ganas de escribir existían desde hace muchísimo tiempo. Ha sido divertido escribir sobre este espacio por el que todo el mundo ha pasado al iniciar sus carreras. Hay experiencias que van a interiorizar y que juegan con el humor gracias a la ficción. La literatura, también, me está permitiendo tocar temas con mayor empatía hacia los demás ”, comparte Freitas.

Como lo dice su nombre, el libro aborda la historia de “La Practicante”, desde sus vivencias en la infancia pasando por las experiencias que la llevaron a elegir su carrera hasta llegar a las peripecias del inicio de la vida laboral.

“El mundo de los practicantes puede convertirse rápidamente en un depósito de quejas y quedarse en el discurso de que ‘me hacen traer café y nadie me quiere’. Pero existe muchísimo más afuera de ello. Con el libro, busco poner en bandeja el tema y hablar también de los aprendizajes de esta etapa, de los momentos divertidos, los de adrenalina y también los de nervios”, agrega la escritora.

Desde su publicación, las reacciones al libro han sido diversas. Ojo, Freitas hace hincapié en que este no es un manual sobre cómo ser el perfecto practicante, sino más bien un libro para acompañar y, por qué no, sentirse identificado. “A veces me decían ‘pensé que me ibas a dar las fijas’, pero no. Es un libro que no tiene nada de denso, que cuenta lo que tiene que contar sin relleno, al que puedes volver si se te antoja en algún momento de tu vida”, concluye.

Actualmente, “La Practicante” se encuentra disponible en librería El Virrey y en las 4 tiendas de La Sanahoria. Para más información puedes visitar el perfil de IG de Anais Freitas ( @anaislalombriz ).