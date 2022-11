Estamos seguras que en más de una ocasión te has despertado sin motivo aparente y al ver la hora el reloj marca las 3:00. Lo que sigue seguramente son pensamientos de angustia e ideas relacionadas a lo paranormal. Otra posibilidad, es que se te vengan a la mente todos los pendientes que no terminaste durante el día y de pronto, ya no puedes continuar durmiendo. Más allá de las explicaciones sobrenaturales, el hecho de despertarte a determinada hora (y ver constantemente los mismos números) puede tener más que ver con señales espirituales y propias de la numerología.

El significado espiritual de despertarse a las 3:00 am

Tal vez te preguntes ¿qué significado tiene el número 3? Este dígito simboliza la expansión y de encontrarlo repetido tres veces seguidas, el mensaje tiene mucho que ver con el positivismo y profundidad. Tal vez estás preparado para ir más allá de tus límites y ponerle fin a pensamientos limitantes que te impiden realizar lo que deseas.

Entre todos los números, el 3 es el dígito con más presencia en la naturaleza por lo que cuando aparece de forma repetitiva durante nuestro día (o cada vez que miras el reloj) significa que todo aquello que te propones, lo que estás deseando y por lo que estás luchando eventualmente se cumplirá.

El número 3 está alineado con la búsqueda de lo profundo y su significado. Esto quiere decir que si lo encuentras constantemente, debes moverte en busca de ese ideal que tienes mientras escuchas a tu intuición.

La relación de las 3 am con mensajes paranormales

Las creencias populares sobre esta hora en concreto no resultan como una sorpresa. Comúnmente, tienen una asociación más negativa que positiva, ya que se cree que este es un momento del día que corresponde a un número diabólico. Aquellos que confían en esta teoría satánica relacionan el fallecimiento de Jesús (3:00 de la tarde) y su edad (33 años) con esta hora puntual.

Las 3:33 am -o también conocida como “hora del muerto”- se vincula usualmente con experiencias de parálisis del sueño. Este trastorno se caracteriza por la incapacidad para moverse y hablar, aún cuando quienes lo padecen están cognitivamente despiertos. Esta experiencia puede prolongarse durante 20 segundos y dos minutos, provocando una alta sensación de angustia y frustración.

Pero como ni la ciencia ni ningún especialista ha confirmado hasta el momento alguna de estas teorías sobrenaturales, parece que la razón por la que asociamos lo que pasa a las 3:33 am con diferentes fenómenos inexplicables tiene más que ver con una combinación de factores. La bajada de defensas que se experimenta durante las madrugadas y la predisposición al miedo que provoca la oscuridad pueden ser la causa del valor paranormal que le atribuimos a esta hora.

Entendiendo el ciclo de sueño

Es necesario que tengas claro como funciona el periodo en el que te encuentras descansando. Por si no lo sabías, no necesariamente dormimos de la misma manera durante toda la noche, más bien pasamos por distintas fases.

La mayor parte del ciclo de sueño es uno de tipo más profundo y reparador para el cuerpo, mientras que la segunda mitad es más frágil y esa puede ser la razón por la que tendemos a despertarnos con mayor frecuencia hacia la hora del amanecer.

Una vez pasada la primera parte de sueño, si te llegas a despertar para ir al baño o por algún ruido, es posible que sientas como si ya estuvieras completamente descansada. Si esto es así, lo que debes hacer es evitar ver el reloj -esto solo hará que te pongas en estado de alerta y experimentes mayor dificultad para dormir.