Con una fórmula ligera y no grasa, este 'best seller' está diseñado para conseguir unas pestañas y cejas más gruesas, con más volumen y de aspecto más saludable. Gracias a 11 ingredientes activos, incluidos cuatro complejos peptídicos y una serie de extractos naturales, este sérum que se aplica dos veces al día ayuda a nutrir y proteger las pestañas y las cejas, mientras mejora la densidad y el aspecto en tan solo cuatro semanas. (Foto: The Ordinary).