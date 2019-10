Los fanáticos estamos pendientes de cada look que visten las estrellas, como también de la rutina de belleza que siguen. En esta ocasión, Kylie Jenner la empresaria más conocida a nivel mundial por su linea de maquillaje, ha subido un vídeo en su cuenta de Youtube, el cual titula ‘My everyday makeup look’. En él muestra qué productos utiliza cada día y cómo hace para lucir radiante.

El video se subió el 18 de octubre y a la fecha ya van más de seis millones de reproducciones. Kylie nos comenta que utiliza la base de maquillaje 'Luminous Silk Foundation’ de Giorgio Armani. Pero, antes que nada, aplica con sus dedos un poco de ‘primer’ para preparar la piel. También, utiliza varios de sus productos, como su delineador de cejas, rubores y sombras para ojos.

Es importante mencionar el look que lleva, pues luce un polo de cuello camisero en color rosado, el cual está lleno de logos de la marca Gucci. Asimismo, no es la primera vez que la hermana menor de las Kardashian nos muestra un video con su rutina de maquillaje, pues anteriormente se la vio maquillándose junto a su hermana Khloe Kardashian.