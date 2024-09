La reconocida firma peruana de calzado y accesorios, Butrich, cumplió dos décadas la semana pasada. Tras años de esfuerzo, la marca de Jessica Butrich, diseñadora y directora creativa, ha logrado posicionarse no solo en el mercado local como una de las favoritas, también internacionalmente en mercados como Chile, México, Estados Unidos y hasta Abu Dhabi. El universo retro, colorido y arriesgado de Butrich continúa conquistando a mujeres en todo el mundo que buscan coleccionar sus zapatos como obras de artes en un museo. “ Butrich no es un producto que compras por necesidad, nadie necesita una botas de arcoíris. Es un producto que compras por emoción, por colección ”, dice la diseñadora a El Comercio, mientras reflexiona sobre los últimos veinte años de su marca y los que están por venir.

Lo nuevo de la marca peruana

─Dós décadas de Butrich...¿cómo llega la marca a este momento?

Estamos en un momento de crecimiento. Actualmente en Perú seguimos creciendo, no solamente en Lima, sino también en provincia y online. Y ahora mismo tenemos el foco puesto en seguir posicionando la marca afuera, principalmente estamos trabajando en México y Estados Unidos.

─Este es un logro en conjunto, pero también a nivel personal, ¿cómo te sientes al celebrar este hito?

Estoy muy emocionada. Han sido 20 años desde que hice mi primer zapato y no he parado desde entonces. Mi vida ha girado alrededor de los zapatos y la marca, y hemos pasado por muchas etapas: colecciones, desfiles, aperturas de tiendas, colaboraciones como la de Disney y más. Es como toda una vida en estos 20 años. Ahora, lanzamos la colección “Butrich Universe” para celebrar, que encapsula lo que hemos hecho durante este tiempo con una perspectiva renovada.

"Butrich Universe" es la nueva colección de la firma que invita al cliente a viajar por 4 universos constantes en el diseño de la marca. (Foto: Butrich).

─Celebras la segunda década de la firma con el lanzamiento de “Butrich Universe”. Cuéntame sobre esta nueva colección.

La marca siempre se ha caracterizado por crear universos. No me gusta seguir tendencias, me gusta proponer. Entonces, esta colección es un viaje dentro de los diferentes estilos de la marca. Por los 20 años de la marca, hemos elegido 4 universos que son una constante en la marca. Cada planeta es un reflejo de los estilos icónicos que hemos trabajado durante estos 20 años, pero con un toque renovado. Está el “Sunshine” y el “Sweet sunshine”, que son el arco iris y el arco iris en tonos pasteles respectivamente. También está la línea “Black and White”, que es monocromática pero llega en nuevas formas, por ejemplo hemos trabajado tacos tallados, y botas en formas distintas. Y el cuarto universo son los corazones, que es otra constante de la marca. Buscamos que esta colección sea un reflejo de nuestra evolución.

─¿Cómo manejas la diversidad de estilos y productos en tus colecciones, pensando que tu marca trabaja para diferentes mercados?

Nos gusta trabajar colecciones atemporales, porque trabajamos para ambos hemisferios. Si bien Perú es nuestro mercado principal, vamos a muchas ferias y eventos de exportación. Es un desafío interesante, pero logramos equilibrarlo creando colecciones que puedan adaptarse tanto a primavera-verano como a invierno. Por ejemplo, en esta colección tenemos desde sandalias y zapatos cerrados, hasta botas, plataformas y carteras, para asegurarnos de que cada hemisferio encuentre algo adecuado en nuestras colecciones.

─ La colección llega con una campaña en video, un evento inversivo...¿Qué tan importante es crear un concepto detrás de cada producto? Hoy en día, la experiencia parece ser clave en el mundo de la moda...

Para nosotros es básico y es 360. No solo se trata del producto, sino es pensar en la campaña, las fotos, la experiencia en tienda, el lanzamiento. Todo está diseñado para que cada colección sea un viaje y cuente una historia. Me gusta crear experiencias, no solo productos. En estos años, siempre cuando hacemos eventos de lanzamientos hemos creado algo diferente, único. Esta vez hemos hecho una campaña audiovisual dirigida por Jules Bay, quien dirigió “Alicia”, “Barbie” y todos los proyectos grandes que hemos hecho. Es la primera vez que hacemos algo así de importante para una colección que no es en colaboración, sino que es una colección propia. También, de la mano de las fotos y el video hicimos un evento en nuestra tienda. Convertimos la tienda en una nave espacial para que la persona sienta que está en un viaje galáctico y que va visitando planeta por planeta del “Butrich Universe”.

Arco iris, arco iris pasteles, corazones y tonos monocrómaticos son los 4 universos creativos presentes en esta nueva colección de la marca peruana. (Foto: Butrich)

20 años de Butrich

─Haciendo un recorrido por estos 20 años, ¿qué dirías que define el ADN de la marca Butrich?

Para mí, lo más importante es la capacidad de reinventarnos constantemente. Busco sorprender a nuestras clientas con cada colección. Butrich no es un producto que compras por necesidad, nadie necesita una botas de arcoíris. No es como una bota negra, por ejemplo, que es un básico. Butrich es un producto que compras por emoción, por colección. Entonces hay que darle esa emoción a la clienta para que quiera seguir coleccionando. Nuestro calzado es coleccionable, y nuestras clientas valoran la historia detrás de cada pieza.

─¿Y quién dirías que es la mujer Butrich?

Nuestra clienta no está definida por la edad o un estilo específico. Van desde chicas de 16 años que vienen con sus madres, hasta señoras de 60 años. Es más una cuestión de cómo quieren sentirse con el producto. Son mujeres que buscan algo especial, algo que les permita expresar su estilo de manera única.

La tienda Butrich ubicada La Mar 997, Miraflores. (Foto: Butrich). / Photo_SMH2024

─¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para crear cada colección?

Cada colección tiene un punto de inspiración muy diferente. Puede ser de una vivencia, un viaje, una canción...muchas cosas. Se trata de estar alerta a recibir esta inspiración. Normalmente es la suma de varias cosas.

─¿Qué viene para la marca?

Además de la nueva colección, hemos entrado a Malva. También, pronto tendremos nueva tienda en el Jockey Plaza. A inicios de octubre aproximadamente va a estar lista la nueva tienda. Estos 20 años son el resultado de mucho esfuerzo, y estoy orgullosa de mi equipo y de lo que hemos logrado juntos. Ver cómo la marca sigue creciendo, no solo en Perú sino internacionalmente, me llena de satisfacción y emoción por lo que viene.