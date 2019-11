Hace unos días el diseñador estadounidense Zac Posen anunciaba el cierre de su firma House of Z, entre palabras de agradecimiento a su equipo y un mensaje de orgullo por los mágicos diseños que habían logrado configurar en sus casi dos décadas de labor en la industria de la moda. “Quiero expresar mi aprecio a mi extraordinario equipo y a todos aquellos que se han mantenido a mi lado y al lado de la firma. Les debo una gran gratitud por su inquebrantable apoyo y dedicación a la compañía. Me siento agradecido con el equipo que aportó su incomparable talento y compromiso durante el camino. Estoy increíblemente orgulloso de lo que he creado y mantengo esperanzas en el futuro”, compartía en Instagram.

Es inevitable, a pesar de su corto paso por el universo fashion (en comparación a otros diseñadores), los vestidos de Zac Posen han conseguido definir un claro sello de lo que es el romanticismo, con estructuras que destacaban por su gran volumen, escotes estructurados y texturas de ensueño como satén y tul. En efecto, uno de sus diseños más sorprendentes ha sido tal vez el que llevó la actriz Claire Danes durante su paso por la Gala MET del 2016, un vestido inspirado en Cenicienta que brillaba en la oscuridad casi por arte de magia. Sin duda, uno de los mejores en aquella edición.

Sarah Jessica Parker, Rihanna y Katie Holmes también han sido musas del diseñador, quien las ha hecho triunfar en distintas alfombras rojas con sus mágicos diseños. En algunas ocasiones, el mismo Posen llegaba de la mano con ellas, demostrando la gran complicidad y química que poseían.

El cierre de ‘House of Z’ se ha dado debido a que Posen no encontró a un ‘socio adecuado’ para reflotar su marca, según confesiones que el mismo diseñador confío a la biblia de la moda Vogue. “La junta directiva ha tomado esta difícil decisión siguiendo una evaluación estratégica y financiera de los negocios. La junta está decepcionada con el resultado, pero no puede continuar con las operaciones y cree que en este punto es la mejor manera de proceder teniendo en cuenta las circunstancias”, sumó.

Aunque Zac Posen no ha descartado del todo su regreso al mundo de los ateliers y las pasarelas en un futuro cercano, lo que queda claro es que sus diseños no serán olvidados tan fácilmente. En la galería que acompaña el inicio de esta nota, conoce los vestidos que nos robaron el aliento en sus casi 20 años de impecable trayectoria, así como también las musas que los llevaron.