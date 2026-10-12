Boca y Vasco Da Gama se enfrentan por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera. El partido se jugará este martes 13 de octubre a partir de las 9:30 PM (hora argentina) y 7:30 PM (hora peruana). Boca Juniors llega con un gran presente futbolístico bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena, acumulando un invicto de 17 partidos en el semestre. No obstante, sufre la sensible baja de su capitán y referente, Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro. ¿A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama HOY, semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama se jugará este martes 13 de octubre de 2026 a las 7:30 PM (hora peruana) y a las 9:30 PM (hora argentina) en el estadio La Bombonera.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿En qué canales TV transmiten Boca vs. Vasco Da Gama EN VIVO, semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal ida de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN y DirecTV en Argentina mediante señal abierta, cable y streaming. En Perú y resto de Sudamérica, el partido va a través de DirecTV (DSports), DGO, ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Boca vs. Vasco Da Gama ONLINE por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal ida de la Copa Sudamericana, lo pasan por streaming online en Disney+ Premium y DGO.
Hora y canal TV para ver Boca vs. Vasco Da Gama por semifinal ida de Copa Sudamericana
- Fecha: martes 13 de octubre del 2026.
- Partido: Boca vs. Vasco Da Gama
- Horario: 7:30 PM hora de Perú / 9:30 PM hora de Argentina
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO.
- Estadio: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina.
¿Cuándo juega Boca vs. Vasco Da Gama por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal ida de la Copa Sudamericana será este martes 13 de octubre del 2026 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.