Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Boca Juniors encontró el empate en los minutos finales del tiempo regular del partido contra Huracán, por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. A los 87′, Milton Giménez apareció para batir al arquero rival y poner el 1-1. Con ese resultado, el cuadro xeneize forzó el alargue en La Bombonera. El gol tardó en convalidarse debido a una supuesta mano del delantero local, pero finalmente se otorgó la anotación tras revisión del VAR.
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