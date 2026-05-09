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A los 87′, Milton Giménez puso el 1-1 de Boca Juniors vs Huracán y forzó el alargue en La Bombonera, por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina.
A los 87′, Milton Giménez puso el 1-1 de Boca Juniors vs Huracán y forzó el alargue en La Bombonera, por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina.
Por Redacción EC

Boca Juniors encontró el empate en los minutos finales del tiempo regular del partido contra Huracán, por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. A los 87′, Milton Giménez apareció para batir al arquero rival y poner el 1-1. Con ese resultado, el cuadro xeneize forzó el alargue en La Bombonera. El gol tardó en convalidarse debido a una supuesta mano del delantero local, pero finalmente se otorgó la anotación tras revisión del VAR.

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