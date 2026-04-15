Independiente Rivadavia venció 2-1 al poderoso Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, en el Maracaná y logró el resultado más importante de su historia.
Independiente Rivadavia venció 2-1 al poderoso Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, en el Maracaná y logró el resultado más importante de su historia.
La Lepra mendocina disputa por primera vez en su historia la Copa Libertadores y por ahora solo cuenta los partidos en triunfos, ya que había debutado con una victoria de local sobre el Bolívar de La Paz.
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Pero este miércoles sorprendió al continente al vencer al Fluminense tras empezar perdiendo con un gol de Guilherme Arana a los diez minutos.
Sin embargo, Fabrizio Sartori a los 37 minutos y Alex Arce a los 51 silenciaron el Maracaná y le dieron a Independiente Rivadavia una triunfo histórico.
Además, la Lepra se escapa al frente del Grupo C con seis puntos, seguido de La Guaira con dos y Fluminense y Bolívar con una unidad cada uno.