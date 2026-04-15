Resumen

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Independiente Rivadavia quedó como único líder del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Independiente Rivadavia quedó como único líder del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Redacción EC

Independiente Rivadavia venció 2-1 al poderoso Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, en el Maracaná y logró el resultado más importante de su historia.

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