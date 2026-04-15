Independiente Rivadavia venció 2-1 al poderoso Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, en el Maracaná y logró el resultado más importante de su historia.

La Lepra mendocina disputa por primera vez en su historia la Copa Libertadores y por ahora solo cuenta los partidos en triunfos, ya que había debutado con una victoria de local sobre el Bolívar de La Paz.

Pero este miércoles sorprendió al continente al vencer al Fluminense tras empezar perdiendo con un gol de Guilherme Arana a los diez minutos.

Sin embargo, Fabrizio Sartori a los 37 minutos y Alex Arce a los 51 silenciaron el Maracaná y le dieron a Independiente Rivadavia una triunfo histórico.

Además, la Lepra se escapa al frente del Grupo C con seis puntos, seguido de La Guaira con dos y Fluminense y Bolívar con una unidad cada uno.