En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul tuvieron un tenso cruce con Maxi Moralez durante el duelo entre Inter Miami y New York City.

De Paul le recriminó una acción a Moralez, y comenzó el alboroto entre los jugadores de ambos clubes.

El punto álgido del momento llegó cuando Lionel Messi encaró al ex Racing.