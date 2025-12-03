Los tres argentinos se enfrascaron en un tenso cruce durante el Inter Miami vs. New York City.
Los tres argentinos se enfrascaron en un tenso cruce durante el Inter Miami vs. New York City.
Redacción EC
Redacción EC

En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

MIRAR | “No pensé ser famoso por subir al cerro”: La verdadera historia de Pol Deportes, el narrador que dio la vuelta al mundo y por qué Flamengo lo quiere llevar al Maracaná

Lionel Messi y Rodrigo de Paul tuvieron un tenso cruce con Maxi Moralez durante el duelo entre Inter Miami y New York City.

De Paul le recriminó una acción a Moralez, y comenzó el alboroto entre los jugadores de ambos clubes.

El punto álgido del momento llegó cuando Lionel Messi encaró al ex Racing.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC