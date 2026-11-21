Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años. Leandro Paredes, el capitán del equipo, se mostró muy contento por el resultado.

Asimismo, Paredes recordó la cultura de competencia que se le inculcó en los años formativos.

“Desde chiquito me han inculcado a tratar de ganar todo lo posible. Amo ganar y amo competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes, y hoy volvimos a hacerlo luego de mucho tiempo y estamos felices”, manifestó.

Con el triunfo, el Xeneize disputará la Recopa Sudamericana 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores 2026, que Palmeiras y Estudiantes disputarán el próximo sábado en Montevideo.