Minutos de tensión se vivieron en el Superclásico por la lesión de Maxi Meza, jugador de River, quien se sintió en la rodilla izquierda tras un mal movimiento, forzando un cambio de emergencia en el Millonario ante Boca en La Bombonera.

El defensor recientemente se había sometido a una intervención quirúrgica para tratar una tendinopatía rotuliana. Este nuevo percance, sin contacto físico, levanta preocupación sobre su estado y el tiempo de recuperación que podría afrontar.

En respuesta, el cuerpo técnico de River decidió que Matías Galarza Fonda ingrese en su lugar en el mediocampo.