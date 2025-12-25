Boca Juniors está a un paso de cerrar su primer refuerzo para la temporada 2026, con la inminente llegada del extremo colombiano Marino Hinestroza, quien actualmente juega en Atlético Nacional de Colombia. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó rápidamente en las negociaciones y solo restan detalles formales antes de que el delantero firme su contrato con el club xeneize.

El acuerdo con Atlético Nacional estaría prácticamente cerrado por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, y se espera que Hinestroza firme un contrato por cuatro años, hasta diciembre de 2029. El propio futbolista dio señales claras de su desembarco en Boca tras publicar en sus redes sociales una historia con símbolos que interpretan los hinchas como una confirmación de su llegada.

Hinestroza, de 23 años, se despidió recientemente de Atlético Nacional tras consagrarse campeón de la Copa Colombia, cerrando una etapa destacada en su carrera antes de dar el salto al fútbol argentino. El extremo es valorado por su velocidad, habilidad para encarar por las bandas y capacidad ofensiva, cualidades que encajan con el perfil que Boca busca para reforzar su ataque de cara a un año exigente con Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores 2026.

La llegada de Hinestroza representa un golpe de ilusión para los hinchas, ansiosos por ver al equipo reforzado tras una temporada sin grandes alegrías. Con la posible firma casi cerrada, el colombiano sería presentado oficialmente en los próximos días y se sumaría a la pretemporada que Boca iniciará a principios de enero, aportando juventud y proyección a un plantel que busca competir en todos los frentes.