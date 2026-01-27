Polémica en el Abierto de Australia por el uso de pulseras inteligentes: ¿qué son y cómo funcionan?

El Abierto de Australia es noticia mundial y no solo por los mejores tenistas del mundo que compiten por ganar el primer Gran Slam del año, sino por un hecho particular. En Melbourne no se permite que los jugadores, como Carlos Alcaraz, usen pulseras inteligentes para medir su desempeño en competencia. ¿Por qué?

En el partido entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Tommy Paul, la jueza del encuentro, Marija Cicak, obligó al número 1 del mundo a retirarse la pulsera que ya había usado anteriormente en este torneo. Este dispositivo recopila información sobre el nivel de esfuerzo, frecuencia cardíaca y la calidad del sueño del deportista.

In today’s AO match, Umpire asked Alcaraz to remove his whoop watch 🤯



All the athletes across sports use whoop as a tracking device and use the data in their recovery



Why are tennis players not allowed to wear tracking devices.. pic.twitter.com/h7xMw8UAHY — SK (@Djoko_UTD) January 25, 2026

Pese a que las pulseras no tiene pantallas ni bocinas para transmitir datos, la organización ha decidido prohibirla por una razón: el riesgo de las apuestas deportivas. De acuerdo a ello, se piensa que es posible que los deportistas mantengan contaco con los apostadores en pleno partido.

Alcaraz se retiró la pulsera sin mostrar oposición. Lo mismo ocurrió con el italiano Jannik Sinner y la tenistas Aryna Sabalenka. Ambos deportistas cumplieron y no volvieron a usarlas.

Como se sbae, estos dispositivos son usados debajo de las muñequeras de los tenistas, las cuales se utilizan para limpiarse el sudor durante los partidos.