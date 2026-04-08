¡Estira la ventaja! Golazo de Alexander Sorloth para el 2-0 del Atlético Madrid vs Barcelona | VIDEO

Atlético Madrid estiró su ventaja en el marcador tras el gol de Alexander Sorloth para colocar el 2-0 sobre Barcelona, en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. La jugada ocurrió al minuto 70, cuando Matteo Ruggeri desbordó por izquierda y envió un centro a media altura al ára azulgrana buscando un receptor. Justo allí apareció el delantero sueco, quien le ganó la posición a su defensor y empujó la pelota para anotar el segundo del partido. Con ello, los ‘colchoneros’ tienen buena diferencia en el resultado y se ilusionan con avanzar a semifinales.

Atlético Madrid estiró su ventaja en el marcador tras el gol de Alexander Sorloth para colocar el 2-0 sobre Barcelona, en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. La jugada ocurrió al minuto 70, cuando Matteo Ruggeri desbordó por izquierda y envió un centro a media altura al ára azulgrana buscando un receptor. Justo allí apareció el delantero sueco, quien le ganó la posición a su defensor y empujó la pelota para anotar el segundo del partido. Con ello, los ‘colchoneros’ tienen buena diferencia en el resultado y se ilusionan con avanzar a semifinales. ¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S4o1LEHwyW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru