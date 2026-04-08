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¡Estira la ventaja! Golazo de Alexander Sorloth para el 2-0 del Atlético Madrid vs Barcelona | VIDEO
¡Estira la ventaja! Golazo de Alexander Sorloth para el 2-0 del Atlético Madrid vs Barcelona | VIDEO
Por Redacción EC

Atlético Madrid estiró su ventaja en el marcador tras el gol de Alexander Sorloth para colocar el 2-0 sobre Barcelona, en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. La jugada ocurrió al minuto 70, cuando Matteo Ruggeri desbordó por izquierda y envió un centro a media altura al ára azulgrana buscando un receptor. Justo allí apareció el delantero sueco, quien le ganó la posición a su defensor y empujó la pelota para anotar el segundo del partido. Con ello, los ‘colchoneros’ tienen buena diferencia en el resultado y se ilusionan con avanzar a semifinales.

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