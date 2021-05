Conforme a los criterios de Saber más

Thomas Tuchel mira al trofeo de la Champions League como si fuera un amigo querido al que no ha podido ver por varios años. Lo abraza, lo besa y sonríe con el corazón a punto de explotar. En los últimos días del año pasado, el PSG le regaló por Navidad su carta de despido. Es el primer técnico echado a mitad de temporada que gana este torneo con otro club. El Chelsea ayer no solo le ganó al Manchester City (1-0), sino también a la adversidad. Tuchel se repuso al descrédito y a la ingratitud para reafirmarse como entrenador top del planeta. Hace seis meses, era un hombre sin trabajo. Hoy tiene derecho a perder la cordura y celebrar con todos “diablos azules”.

El técnico germano del Chelsea es la máquina absorbente más inteligente del fútbol. Aplicó el cuidado de la posesión que aprendió con tantas conversaciones con Pep Guardiola en Alemania y ejecuta de manera fulminante el ‘heavy metal’ de su amigo Jürgen Klopp cuando recupera la pelota. Su Chelsea de autor tiene presión muy intensa, pero también tiene claridad para un juego vertical muy eficiente. Con esos talentos, el cuadro azul anuló todas las opciones del Manchester City ayer en el estadio del Oporto, en Portugal. Un equipo que corre, que cree en sus condiciones para ir hacia adelante y que tiene a un quitador de balones excepcional como N’Golo Kanté. El mapa de calor del Chelsea ayer acabó en estado de ebullición.

No solo Tuchel derribó a la tentación del fracaso. Este baile de los que sobran también reúne en su pista a un Thiago Silva que, a pesar de no poder culminar el partido, tuvo genuina revancha en su segunda final de Champions consecutiva. O el arquero Edouard Mendy, quien hace cinco años estuvo a punto de retirarse al no poder concretar su pase a un equipo de la tercera división inglesa. O el mismo Mason Mount, quien fue prestado dos veces (al Vitesse de Holanda y al Derby County de la segunda división inglesa) antes de consolidarse como la gran esperanza del fútbol inglés junto a Phil Foden del City.

-Kanté, el “todocampista”-

La adversidad también es rehabilitarse de los cuestionamientos, Hace poco, Pep Guardiola, al referirse al mismo Foden, afirmó que un talento importante de un futbolista es reponerse rápidamente de los errores y del juicio popular. Y curiosamente, el mismo español padeció esa fortaleza en su rival de ayer. Kai Havertz ha sido muy criticado en el periodismo deportivo inglés por sus escasos ocho goles que, para muchos, no corresponden a los 80 millones de dólares que el Chelsea pagó por él. Postergado en gran parte de la temporada, recuperó protagonismo con Tuchel y ayer se metió a la historia con el único gol de esta final de Champions.

El Chelsea tuvo una exhibición de dinámica abrumadora. Obligó a que el City se dediqué a enviar centros hasta acabar el partido con dos ‘9’ como Agüero y Gabriel Jesus. Mahrez no tuvo claridad en el área y De Bruyne, sorprendentemente, estuvo una jornada donde le costó decidir bien. El belga, además, tuvo la calamidad de un choque lamentable con el alemán Rüdiger que lo obligó a abandonar el campo.

Salvo un disparo de Foden en el primer tiempo, lo del City fue muy pobre frente al arco de Mendy. Guardiola repitió que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, luego de dar un ejemplo de espíritu deportivo al besar su medalla de plata. Era el gran momento para que Pep vuelva a bañarse de oro, pero hay decisiones que cuestan campeonatos. Quizá jugar sin un ‘5′ natural es lo que más se le criticará al entrenador catalán. Tuvo un cierre de partido con dominio, aunque más con alma combativa que con fina estrategia.

En el Chelsea no hubo pausa para marcar, para reducir espacios y el símbolo de este efectivo desgaste fue el francés N’Golo Kanté, un campeón de la vida que ayer fue el mejor del campo por amplio margen. De trabajar como recolector de basura en París, Kanté pasó a ser un cauteloso coleccionista de títulos. Prácticamente ya lo ganó todo. A N’ Gole Kanté el fútbol le debe un homenaje. A recuperado tantas pelotas importantes en su carrera, que hoy merece llevarse a casa ese balón que tanto persigue. Pero que ese balón sea de oro.

