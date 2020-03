Nadie duda de lo polémico que puede llegar a ser José Mourinho, el entrenador portugués llegó a ser entrenador del Real Madrid y estuvo inmerso en algunas polémicas. Diario Marca, de España, reveló un incidente que se vivió en la interna del cuadro merengue que implica al técnico y a Pedro León que careció de apariciones en La Liga.

Todo comenzó en una controversial rueda de prensa previa a un encuentro de UEFA Champions League donde abundaron las preguntas acerca de Pedro León y una respuesta tajante del técnico portugués fue: “no es ni Zidane ni Maradona” y que el resto de preguntas sobre su no convocatoria era innecesarias y absurdas. Sin embargo, lo que nunca se supo es que Mourinho si se lo dijo en persona frente a todo el vestuario.

¿Cómo surgió el enfado? Todo fue tres días antes en un partido ante Levante donde el Madrid empataba a cero por la quinta jornada de LaLiga y Mourinho envió a calentar a Pedro León. La cólera se dio al instante diciendo: “¿Pero qué hace?”, le gritaba a Rui Faría. “¿Qué hace?”. Pedro León, en ese instante, estaba apoyado en el banderín del córner viendo una jugada de ataque de su equipo.

Tras acabar con un empate a cero, Mourinho ya sabía a quien echarle la culpa de lo acontecido: “A mí no me vaciles, yo no soy Míchel (su anterior entrenador en el Getafe), yo soy otra cosa...”, le dijo en el mismo vestuario, pocos minutos después de terminar el partido. Al día siguiente, en Valdebebas, delante de todo el vestuario, el entrenador luso le sentenció: “No vas a volver a jugar, necesito jugadores que se lo dejen todo en el campo y usted no lo hace”.

La palabra se cumplió casi por completo, aunque por tramos tuvo minutos igual la incomodidad se vio reflejada. Desde entonces, de la jornada 5 a la 38, Pedro León sólo jugó en cuatro encuentros sumando 87 minutos.

