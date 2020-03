Algunas veces Zlatan Ibrahimovic fue considerado entre los tres mejores jugadores del mundo, solo por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero para el sueco, el mejor siempre fue él. Esa personalidad ególatra también la demostró en el campo. Quien se metía con ‘Ibra’, luego la pasaba mal. Y es que el actual futbolista del Milán no podía controlar su temperamento, o no quería hacerlo. Además, siempre habló sin pelos en la lengua y ello se puede comprobar con algunas de sus confesiones que recogió el diario español Marca.

Aunque para Zlatan no hay nadie más grande que él, siempre tuvo a alguien quien imitar. Pocos lo creerían por su nivel de egocentrismo, pero así fue. Su ídolo: Ronaldo Nazario. “Quería ser como Ronaldo, todo lo que hacía te impresionaba. Podía hacer una cosa muy difícil y convertirla en magia. No había un jugador como él antes y no tenemos un jugador como él ahora”, dijo.

Ibrahimovic también ha sido uno de esos jugadores incomprendidos en el campo. Su forma de jugar única era algo que a muchos no les gustaba, pero que mucha veces resultó. “Puedo llegar a ser un dolor en el culo, soy difícil de tratar. Cuando se trata de fútbol, me gusta regatear antes que pasar y eso molesta a mis compañeros, pero es parte del juego. Sin estas cosas el fútbol sería aburrido", expresó.

El delantero sueco tuvo un polémico paso por el Ajax, donde casi pierde su vida por tener diferencias con el exfutbolista Mido. El diario Marca recordó ese capítulo de su carrera, donde su temperamento se reflejó en acciones que desataron la ira de sus compañeros. “Entró al vestuario y nos llamó miserables cabrones y yo le dije que el único cabrón que había era él", expresa.

Entonces, la respuesta de Mido no tardó en llegar. “Se volvió completamente loco. Las tijeras pasaron rozando mi cabeza y se estrellaron contra la pared provocando una grieta”, confesó Ibrahimovic en su autobiografía.

Pero ahí no terminó la historia del delantero sueco con el club holandés. Zlatan también se peleó con nada menos que Van der Vaart, el entonces capitán del equipo, quien lo acusó de haberle lesionado con intención en un amistoso entre Holanda y Suecia.

Ibrahimovic y Van der Vaart entrenando en el Ajax. (Foto: AFP)

"No me agradas como capitán. No te lesioné a propósito y lo sabes. Si vuelves a acusarme otra vez te romperé las dos piernas y, esta vez, sí será a propósito", le advirtió. Tras ello, la historia de Ibrahimovic en Ámsterdam dio por concluida. Entonces, el delantero sueco emprendió un nuevo rumbo en Turín con la Juventus.

Ibrahimovic en la rivalidad Guardiola-Mourinho

Entonces, Ibrahimovic conquistó todo lo que estuvo a su alcance en Italia, primero con la Juventus y luego con el Inter de Milán, donde estuvo al mando de José Mourinho. Luego de su gloria en el país de la bota, quiso repetir la historia en España con el Barcelona, que en aquel entonces estaba bajo las órdenes de Pep Guardiola. Al sueco no se le hizo difícil comparar a ambos entrenadores para alimentar la clásica rivalidad que hay desde el banquillo.

Zlatan Ibrahimovic: "Guardiola se escondía de mí, era un cobarde". (Foto: AFP)

"Mi problema en el Barcelona fue un hombre:el filósofo. Me encontré en una situación donde el entrenador no me hablaba y eso fue algo nuevo para mí y no sé qué pasó. Hoy todavía no sé cuál era el problema”, expresó Ibrahimovic. Tan tensa fue la situación que el sueco confesó que un día se enfrentó al técnico español. "No tienes huevos. Te cagas delante de Mourinho ¡Vete a la mierda!", le dijo

Desde entonces, todo fue de mal en peor en su relación con Guardiola. “Después de enfrentarnos, Guardiola se escondía de mí, era un cobarde. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre…”, señaló el delantero del Milan.

Todo lo contrario pensaba de Mourinho. De hecho, el sueco le admiraba mucho y logró coincidir con él en el Inter de Milán y en el Manchester United. “Mou es como yo. Quiere probar siempre nuevos estímulos y ganar para ser siempre el número uno. Podría salir y matar por él. Siempre ha asumido retos difíciles, mientras que Guardiola los evita. Mourinho no necesita jugar un papel, el otro quiere ser perfecto", aseguró.

Episodios finales

Luego de jugar por primera vez en el Milán, Ibrahimovic tuvo protagonismo en el PSG, Manchester United y luego Los Ángeles Galaxy. Y el único lugar donde no quiso jugar fue con el club parisino. “Cuando hablé con Mino Raiola, le dije que debíamos ponérselo difícil al PSG, que quería seguir cobrando lo que en el Milan. Era una forma de lograr que rechazaran mi fichaje... pero me llamó Mino y me dijo que aceptaban y ya no había marcha atrás”, contó

Ya luego llegó a la Premier para seguir destacando en medio de críticas. “Decían que llegaba a la Premier en silla de ruedas y les puse a todos en una”, comentó. "Hay exjugadores que hablan de mí y no les recuerdo y ellos me recordarán el resto de sus vidas”, agregó el sueco.

Después de ello, Ibrahimovic fichó por Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde también dejó huella con grandes goles. Ahí se pensó que sería su retiro, pero no fue así. “A los fans de los Galaxy: querían a Zlatan y yo les di a Zlatan. De nada. La historia continúa... ahora, vuelvan a ver béisbol", expresó.

Ahora el delantero de 38 años juega en el Milan. Su futuro es inicierto, más aún con este tema del coronavirus. Poco se sabe si Zlatan se retirará con el club italiano o buscará otro equipo. Sea como fuere, esté donde esté siempre dejará frases memorables como las mencionadas en toda la nota.





