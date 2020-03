Nolberto Solano, técnico de la selección peruana de fútbol Sub-23 y ex jugador del argentino Boca Junior y del inglés Newcastle, fue detenido por participar en una fiesta en pleno toque de queda decretada en Perú para frenar el coronavirus.

Medios de prensa peruana informaron el viernes que Solano acudió a la casa de una vecina la noche anterior y que la policía llegó a la vivienda para detener a los participantes. Imágenes de la detención fueron difundidas por un programa de espectáculos del canal local Andina de Televisión.

Solano, de 45 años, admitió después en una entrevista que salió con sus hijos a la casa de su vecina, horas antes del inicio del toque de queda -las 2000 horas local (0100 GMT)- pero que no era una fiesta porque "no hubo bulla".

El exvolante fue conducido a la comisaría del distrito limeño La Molina y fue liberado después, según la prensa, de registrase la denuncia por violar el toque de queda nocturno, que fue ampliado hasta el 12 de abril.

"Solo éramos un montón de amigos y allí hemos estado departiendo y luego escuchamos que alguien (de los vecinos) se quejó", afirmó Solano a la radioemisora local RPP. "Yo no salí en toque de queda. Yo no he hecho ninguna reunión", manifestó.

El presidente Martín Vizcarra informó el jueves que la policía detuvo en el último día a 2.568 personas por no cumplir la norma, sumando más de 18.000 detenidos durante la cuarentena.

Perú, con unos 32 millones de habitantes, tiene 580 casos confirmados de la enfermedad, con nueve muertos por el virus.

