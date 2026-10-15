El guardameta llegó al fútbol chileno tras destacar en el Mundial y generar expectativas entre los hinchas. (Foto: Colo Colo/X)
El guardameta llegó al fútbol chileno tras destacar en el Mundial y generar expectativas entre los hinchas. (Foto: Colo Colo/X)
Por Redacción EC

El futuro de Vozinha en Colo Colo es incierto. La prensa chilena advierte que el arquero caboverdiano podría abandonar el equipo al término de la temporada 2026, debido a su escasa participación y a las dificultades para cumplir la condición contractual que le permitiría renovar automáticamente hasta 2027.

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