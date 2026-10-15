El futuro de Vozinha en Colo Colo es incierto. La prensa chilena advierte que el arquero caboverdiano podría abandonar el equipo al término de la temporada 2026, debido a su escasa participación y a las dificultades para cumplir la condición contractual que le permitiría renovar automáticamente hasta 2027.

El guardameta llegó al fútbol chileno tras destacar en el Mundial y generar expectativas entre los hinchas. Sin embargo, su protagonismo ha disminuido en la lucha por la titularidad, una situación que complica su permanencia en el conjunto albo.

Vozinha necesita más minutos para renovar con Colo Colo

El diario El Mercurio abordó el futuro del portero con el titular “Vozinha se marcharía de Colo Colo en diciembre”. Según el medio, el futbolista ha participado en tres de los 12 partidos considerados para activar la cláusula de renovación, lo que representa el 25% de los encuentros.

Su contrato establece que debe disputar, como mínimo, el 50% de esos partidos para extender automáticamente su vínculo hasta 2027. Por ello, Vozinha necesita sumar minutos en el tramo final de la campaña si pretende cumplir con esa condición.

La situación deportiva tampoco juega a su favor. De acuerdo con El Mercurio, el entrenador Fernando Ortiz ha priorizado a Gabriel Maureira en el Campeonato Nacional, mientras que Eduardo Villanueva ha ganado espacio en la Copa Chile. A ello se suma el regreso de Fernando de Paul, quien vuelve a competir por el puesto en la portería.

La prensa chilena cuestiona la continuidad del arquero

Vozinha tiene dos partidos jugados con Colo Colo. (Foto: Getty Images) / Anadolu

El medio Emol también puso el foco en el presente del guardameta con el titular “El fenómeno Vozinha se desinfla en Colo Colo y el portero estaría solo dos meses más en Chile”.

La publicación destacó el contraste entre la expectativa que generó su llegada y el papel secundario que ocupa actualmente en las preferencias del cuerpo técnico. A sus 40 años, el arquero enfrenta un escenario complicado para consolidarse y asegurar su continuidad en el club chileno.

Por su parte, BioBioChile informó que la suplencia de Vozinha también genera dudas sobre su futuro. Las publicaciones de la prensa local coinciden en que su permanencia está comprometida, aunque todavía no existe una confirmación oficial de su salida.

¿Qué dijo Colo Colo sobre el futuro de Vozinha?

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, evitó confirmar o descartar la continuidad del arquero. Consultado por Emol después de la derrota del equipo por 5-2 ante Coquimbo Unido, el dirigente respondió: “No vamos a entregar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”.

La misma postura fue recogida por El Mercurio, por lo que la dirigencia no ha comunicado una decisión definitiva sobre el futuro del futbolista.

Por ahora, la continuidad de Vozinha dependerá de su participación en los partidos restantes y de las decisiones que adopte el cuerpo técnico. Aunque la prensa chilena plantea la posibilidad de una salida en diciembre, su desvinculación todavía no ha sido anunciada oficialmente.

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