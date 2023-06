España vs Italia por La 1 directo: sigue el partido por el Final Four de la Nations League . El partido de la selección de Luis de la Fuente por las semifinales del certamen de la UEFA se disputará este jueves 15 de junio, desde las 20:45 horas de España (13:45 del Perú, en el estadio De Grolsch Veste de Enschede, Países Bajos. El ganador chocará contra Croacia o Países Bajos en la gran final del torneo, programada para el 18 de junio en Róterdam. La transmisión estará a cargo de La 1 de TVE en España, mientras que ESPN pasará el compromiso por TV a nivel internacional y Star Plus vía streaming.

VIDEO RECOMENDADO Duelo entre Jordi Alba y Yéremy Pino previo al España vs Italia | Video: selección española