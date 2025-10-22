El partido de la LaLiga entre Villarreal y Barcelona, cuya disputa estaba prevista el 20 de diciembre en Miami (Estados Unidos), ha sido cancelado, anunció este martes la organización del fútbol español.
“LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, indicó la organización en un comunicado.
También lamentó “profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”.
“La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”, alegó.
LaLiga recalcó que esta iniciativa entraba dentro de la reglamentación y “no afectaba a la integridad de la competición”.
