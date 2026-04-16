Lionel Messi vuelve a ser noticia en Cataluña, pero esta vez no por un regreso al FC Barcelona, sino por una decisión empresarial que sacude al fútbol español: el crack argentino oficializó la compra total del UE Cornellà, club que milita en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español.

“Con esta operación, Lionel Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, se puede leer en el comunicado del club catalán.

El Cornellà, fundado en 1951, es reconocido por su trabajo formativo y por haber impulsado las carreras de futbolistas como Jordi Alba, David Raya y Javi Puado. Messi, que vivió gran parte de su carrera profesional en Barcelona, apuesta ahora por un proyecto de largo plazo centrado en cantera, sostenibilidad y crecimiento institucional.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club UE Cornellà, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, añade el comunicado.

La adquisición marca el desembarco formal de Messi en la gestión de clubes, un paso que amplía su influencia más allá del césped mientras aún continúa activo con Inter Miami. El equipo catalán pelea actualmente por ascender de categoría, y la llegada del argentino genera expectativa sobre futuras inversiones en el club.

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