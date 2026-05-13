Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a demostrar su genialidad en la MLS con un gol que nació a partir de un grave error defensivo del FC Cincinnati. El argentino presionó alto, recuperó el balón y no perdonó frente al arco, definiendo con su clásica calidad para abrir el marcador.

La jugada reflejó su instinto y lectura de juego, aprovechando una distracción rival para marcar diferencias. Messi fue determinante durante el partido, liderando el ataque del Inter Miami con precisión y jerarquía.

Su actuación fue clave en el dominio de su equipo, que terminó imponiéndose con autoridad, consolidando al rosarino como figura absoluta del encuentro.

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