El ‘Maracanazo’ no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero todos sabemos su significado. Dícese de una gesta histórica, en el estadio más poblado del planeta. Lo del Fluminense, en el último megaclásico ante Flamengo, estuvo cerca de ser escrito con la tinta indeleble de una hazaña en el coloso carioca. El peruano Fernando Pacheco fue la mejor noticia en medio de una derrota ante el rival de siempre. Aún no es tiempo de carnaval, pero el otrora Sporting Cristal ya se ríe de Janeiro.

Por las calles de la avenida Castelo Branco se puede respirar la gloria. El inmenso Maracaná ha sido refaccionado muchas veces -el último arreglo para la Copa América 2020-, sin embargo no ha perdido las páginas del libro de historia que se ha escrito allí. En ese teatro mundialista, Fernando Pacheco ha pasado días felices. El peruano se integró al plantel del ‘Flu’ la semana pasada, después del Preolímpico Sub 23. Era evidente que el técnico Odair Hellmann -sí, el mismo que tuvo a Paolo Guerrero en el Inter de Porto Alegre- iba a incluirlo de manera progresiva al primer equipo del cuadro tricolor.

Ya la semana pasada, Pacheco pudo ingresar en los últimos minutos de la goleada a Botafogo (donde Lecaros está jugando muy poco) por el Brasileirao. La noche del 12 de febrero, lo que pudo ser una variante de jugadores solo por trámite, al final pudo ser el momento que marcará la carrera de un peruano en Brasil.

-40 minutos de película-

El clásico carioca tiene la marca registrada de enfrentar a las hinchadas más grandes del fútbol brasileño (y del mundo). Se enfrentaban por la Copa Carioca el Flamengo, subcampeón del Mundial de Clubes, y el Fluminense, equipo en etapa de reconstrucción, que venía de empatar en casa con la Unión La Calera, por la Copa Sudamericana. Grandes diferencias que se acentuaron en el arranque del encuentro.

En solo diez minutos, el marcador ya estaba 2-0 a favor del ‘Mengao’. Los anotadores: Bruno Henrique y Gabigol, dos jugadores que tienen pie y medio en el fútbol europeo para la próxima temporada. Se cumplía la lógica y el Fluminense era un concierto de purísima resignación. Hellmann entendió que, con el marcador casi resuelto, podía ser una buena oportunidad de alinear a Pacheco. Sin la presión del resultado y frente a un rival de jerarquía.

Lo que casi nadie previno fue el oficio de Pacheco. Su presencia en ataque marcó la diferencia. El peruano colaboró en ofensiva, dio un pase gol, le anularon un tanto (por escasos centímetros) y hasta le hicieron una supuesta falta que pudo acabar en penal. Paquete completo.

-A la derecha de su madre-

Si quieres buscar a Fernando Pacheco en las redes sociales debes saber que también se apellida Rivas (por su mamacita) y que nació en Bujama (Cañete). De esa manera, ‘Fer’ se identifica en el Twitter e Instagram. “Estaré en un hotel por unos días, pero me van a dar un departamento para poder traer a mi madre a Brasil”, le dijo Pacheco a Gol Perú. En tiempos de futbolistas talentosos en páginas de espectáculos, este extremo peruano no olvida el primer amor (el que es eterno).

Por los tranquilos jirones de Cañete se respira gol, allí se escribieron los primeros capítulos de una leyenda llamada Lolo Fernández. Su paisano, Fernando Pacheco, quiere festejar goles en el Maracaná y en todos los inmensos estadios del Brasileirao. Su evolución futbolística es innegable. Lo manifestó con la Sub 23, lo confirma con Fluminense.

En los últimos días, diarios brasileños como Globosporte y Lance coinciden en que Fernando Pacheco pasó de ser una joven incógnita a una posibilidad de solución en el popular club de Río. Los hinchas del tricolor ya lo piden como titular en redes sociales.

Premio merecido para un futbolista que cumplió todos los procesos en el Perú. Juega en la selección desde la Sub 15, pasó por la Sub 17, Sub 20, Sub 23 y hasta fue sparring del equipo mayor en el Mundial de Rusia. Aún le hace bromas por celebrar los goles como el francés Mbappé. “Quizá lo siga haciendo”, declaró Pacheco riéndose . Eso será en los festejos, porque con el balón en juego ha demostrado que nunca se quedará con los brazos cruzados.





