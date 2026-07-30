VIDEO: Gignac protagoniza polémica en partido amateur: empujó y manoteó a un árbitro.

André-Pierre Gignac, exdelantero de Tigres UANL, protagonizó un polémico incidente durante un partido de una liga amateur en Nuevo León, donde terminó enfrentándose con el árbitro del encuentro. Las imágenes del altercado rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron numerosas reacciones entre los aficionados.

El episodio ocurrió cuando Gignac conducía el balón hacia el arco rival y perdió la posesión tras la intervención de un defensor. Molesto por la acción, el francés intentó recuperar el esférico con intensidad, derribó a un rival y el árbitro sancionó la falta con tarjeta amarilla. La decisión no fue bien recibida por el atacante, quien se dirigió hacia el juez para reclamarle.

La discusión fue subiendo de tono hasta que el exjugador de Tigres empujó al árbitro con el cuerpo, obligándolo a retroceder varios pasos. Cuando el colegiado le pidió que se calmara, Gignac respondió con un manotazo, una acción que quedó registrada en video y que desató una ola de comentarios en redes sociales.

André-Pierre Gignac exjugador de Tigres y actualmente sin equipo le hizo esto al árbitro en un partido de una liga amateur.



Esperemos que siga sin equipo, menudo personaje.pic.twitter.com/xbjEh0H6R1 — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) July 30, 2026

El futuro del goleador francés continúa siendo una incógnita desde que finalizó su contrato con Tigres tras once temporadas y doce títulos conquistados con la institución. En las últimas semanas fue relacionado con Boca Juniors y con Orlando City de la MLS, además de una posible continuidad en el club regiomontano como directivo.

A sus casi 41 años, Gignac todavía no ha anunciado su retiro del fútbol profesional, por lo que su próximo destino sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, el video de su altercado en un partido amateur ha reavivado el debate sobre su temperamento dentro del campo de juego.

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