VIDEO: Gignac protagoniza polémica en partido amateur: empujó y manoteó a un árbitro.
VIDEO: Gignac protagoniza polémica en partido amateur: empujó y manoteó a un árbitro.
Por Redacción EC

André-Pierre Gignac, exdelantero de Tigres UANL, protagonizó un polémico incidente durante un partido de una liga amateur en Nuevo León, donde terminó enfrentándose con el árbitro del encuentro. Las imágenes del altercado rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron numerosas reacciones entre los aficionados.

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