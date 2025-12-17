Le dice adiós. Sporting Cristal anunció, este miércoles 17 de diciembre, que no ampliará el contrato con Fernando Pacheco.
De esta manera, Pacheco se despide nuevamente del conjunto ‘celeste’, club al que retornó en el 2022.
“¡Gracias por estos años con la Celeste, Fernando! Fernando Pacheco no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo y en diferentes momentos con el Plantel Profesional, siendo parte de los planteles que obtuvieron los títulos nacionales de 2016 y 2018. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años", publicó el club en sus redes sociales.
