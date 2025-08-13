Real Madrid prentará a Franco Mastantuono, su gran apuesta, y para no perderte la ceremonia debes conocer cuándo y a qué hora será. Conoce todos los detalles del evento a continuación.

¿A qué hora presentan a Franco Mastantuono?

La presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid C. F. será mañana jueves en la Ciudad Real Madrid. La conferencia inicia a las 13:00 horas de España (6:00 AM de Perú y 8:00 de Argentina).

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, el jugador argentino formado en River Plate atenderá a los medios de comunicación.

Real Madrid fue uno de los más rápidos en acudir al mercado tras una decepcionante temporada en la que cedió LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España a su eterno rival, el Barcelona.

El club anunció la llegada de Xabi Alonso como entrenador, y Dean Huijsen (Bournemouth) y el inglés Tren Alexander-Arnold (Liverpool), que ya debutaron en el Mundial de Clubes, así como Álvaro Carreras (Benfica).

Pero, la sorpresa vino al hacerse con Franco Mastantuono, un atacante procedente del River Plate que pertenecerá al equipo madridista al cumplir los 18 años el jueves en una clara apuesta por el talento emergente.

La pretensiones del club pasan por que el jugador marque época, pero el argentino juega en una posición con una gran competencia en la plantilla.