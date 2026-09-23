El árbitro se cansó de Kang-in Lee y se lo dijo en pleno derbi: “Estoy harto de que me grites”. Foto: @atletiuniverse
El árbitro se cansó de Kang-in Lee y se lo dijo en pleno derbi: “Estoy harto de que me grites”. Foto: @atletiuniverse
Por Redacción EC

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid continúa dejando imágenes y conversaciones que no se habían conocido durante el partido. Tres días después del triunfo rojiblanco por 2-1, LaLiga difundió imágenes de la ‘Ref Cam’, la cámara personal que portó el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias durante el encuentro. Mundo Deportivo

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