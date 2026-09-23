El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid continúa dejando imágenes y conversaciones que no se habían conocido durante el partido. Tres días después del triunfo rojiblanco por 2-1, LaLiga difundió imágenes de la ‘Ref Cam’, la cámara personal que portó el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias durante el encuentro. Mundo Deportivo

Entre las escenas que más llamaron la atención aparece una conversación entre el colegiado y Kang-in Lee, protagonista además de una de las acciones más polémicas del partido. El árbitro le recriminó al futbolista sus constantes protestas y gestos durante el encuentro.

“Estoy harto de que me grites”: el reclamo del árbitro

En las imágenes se escucha a Ortiz Arias dirigirse al futbolista del Atlético de Madrid antes de uno de los momentos más polémicos del partido.

Árbitro: “Estoy harto de que me grites todo el tiempo y de que agites los brazos”.

Kang-in Lee negó inmediatamente haber tenido ese comportamiento.

Lee Kang-in: “No, no lo hago”.

El árbitro insistió:

Árbitro: “¿No lo haces?”.

La respuesta del jugador fue contundente:

Lee Kang-in: “No soy yo el que grita”.

Pero Ortiz Arias mantuvo su posición y explicó por qué estaba molesto con el jugador.

Árbitro: “Tal vez sí gritas. Agitas los brazos, te quejas. Cada vez que pito por algo, estás constantemente quejándote, Kang”.

En el derbi madrileño, como casi era de esperar, las cosas se pusieron intensas. Foto: @eldesmarque

Kang-in Lee también reclamó una jugada

La conversación continuó cuando el futbolista intentó explicar su versión sobre una acción con un jugador del Real Madrid.

Lee Kang-in: “No, pero eso no puede ser verdad. Aquí no lo toco, o apenas lo toco. Me pongo delante de él, y luego él viene por detrás, me empuja por detrás”.

El árbitro respondió desde su perspectiva de la jugada:

Árbitro: “Creo que él se lleva el balón, Kang. Digo, sí te empuja, pero gana el balón por detrás”.

El intercambio quedó registrado por la cámara que llevó el colegiado durante el encuentro y ahora forma parte del material difundido por LaLiga.

🇰🇷😭 Kang-in Lee, very innocent.



The referee nicely tells him: "I’m tired of you shouting at me all the time and throwing your arms up."



Kang-in Lee: "No, I’m not."



Referee: "You’re not?"



Kang-in Lee: "I’m not the one who shouts."



Referee: "Maybe you do shout. You throw your… — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 22, 2026

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