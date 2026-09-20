¡Le puso suspenso! Rüdiger marca golazo de cabeza y descuenta para el Real Madrid | VIDEO

Real Madrid logró el descuento en los minutos finales del derbi ante el Atlético Madrid. A los 89′, Antonio Rüdiger apareció por arriba para conectar de cabeza y poner el 2-1 de los merengues. El partido entró en suspenso en los minutos finales, donde los dirigidos por José Murinho presionaron buscando el empate final. Sin embargo, la defensa del ‘colchonero’ estuvo acertada e impidió cualquier acción de peligro del rival. Con ello, el ‘Atleti’ sumó tres puntos claves, mientras que Real Madrid se quedó a seis unidades del líder Barcelona.

Real Madrid logró el descuento en los minutos finales del derbi ante el Atlético Madrid. A los 89′, Antonio Rüdiger apareció por arriba para conectar de cabeza y poner el 2-1 de los merengues. El partido entró en suspenso en los minutos finales, donde los dirigidos por José Murinho presionaron buscando el empate final. Sin embargo, la defensa del ‘colchonero’ estuvo acertada e impidió cualquier acción de peligro del rival. Con ello, el ‘Atleti’ sumó tres puntos claves, mientras que Real Madrid se quedó a seis unidades del líder Barcelona. ¡RUDIGER LE PONE SUSPENSO AL FINAL DEL DERBY! Gran centro de Bernardo Silva y cabezazo letal del defensor alemán para poner el 1-2 del Real Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VuoShoiJVg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru