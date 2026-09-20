¡Le puso suspenso! Rüdiger marca golazo de cabeza y descuenta para el Real Madrid | VIDEO
¡Le puso suspenso! Rüdiger marca golazo de cabeza y descuenta para el Real Madrid | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid logró el descuento en los minutos finales del derbi ante el Atlético Madrid. A los 89′, Antonio Rüdiger apareció por arriba para conectar de cabeza y poner el 2-1 de los merengues. El partido entró en suspenso en los minutos finales, donde los dirigidos por José Murinho presionaron buscando el empate final. Sin embargo, la defensa del ‘colchonero’ estuvo acertada e impidió cualquier acción de peligro del rival. Con ello, el ‘Atleti’ sumó tres puntos claves, mientras que Real Madrid se quedó a seis unidades del líder Barcelona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: