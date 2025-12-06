Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó con Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, durante la ceremonia del fixture del Mundial 2026 llevado a cabo este sábado en Washington, en Estados Unidos.

Infantino invitó a Scaloni a subir al escenario en el que se encontraba y tocar con las manos la Copa del Mundo, buscando reparar el error que había cometido un día antes, cuando el técnico argentino fue obligado a usar guantes blancos para cargar el trofeo del Mundial.

Esta situación fue en contra de los protocolos de la FIFA que establecen lo siguiente: todos los ganadores de la Copa del Mundo tienen derecho a tocar el trofeo. Scaloni fue campeón del mundo en Qatar 2022, pero no se respetó su condición.

¡AHORA SÍ, LIONEL!



Scaloni, que este viernes llevó el trofeo del #MundialEnDSPORTS con GUANTES, ahora pudo tocarlo con las manos y se llevó la ovación. #Somos26 | #Mundial2026 pic.twitter.com/5zNf0kWwHi — DSPORTS (@DSports) December 6, 2025

“Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía, me lo ha dicho ahora el Fenómeno”, expresó Infantino, quien luego de disculparse le enfrentó la copa a Scaloni tratando de enmendar su error.

La FIFA es muy cuidadosa con la Copa del Mundo, un torfeo estimado en 20 millones de dólares, que pesa seis kilos y está hecho de oro macizo. La copa es exhibida en el museo de la FIFA en Zúrich, aunque su ubicación real se mantiene en secreto.

Como se sabe, la lista de personas autorizadas en tocar la Copa del Mundo es limitada y exclusiva. Solo los jugadores y entrenadores campeones, los presidentes y funcionarios de la FIFA tienen permiso para sostener el trofeo.

🇦🇷🥹 LIONEL SCALONI, ENTRANDO CON LA COPA DEL MUNDO A LA GALA.



Momentazo. pic.twitter.com/cuO0C1melB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 5, 2025