Por Redacción EC

La Finalissima 2026, el partido que medirá al campeón de la Eurocopa y al campeón de la Copa América, ha generado una demanda histórica de entradas. Las 88 966 localidades disponibles en el Estadio Lusail, en Qatar, se vendieron en tiempo récord casi desde el inicio de la comercialización, dejando el espectáculo completamente sold out días antes del evento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.