La Finalissima 2026, el partido que medirá al campeón de la Eurocopa y al campeón de la Copa América, ha generado una demanda histórica de entradas. Las 88 966 localidades disponibles en el Estadio Lusail, en Qatar, se vendieron en tiempo récord casi desde el inicio de la comercialización, dejando el espectáculo completamente sold out días antes del evento.

Este duelo, programado para el 27 de marzo de 2026, enfrenta a dos de las selecciones más potentes del fútbol mundial y constituye una de las citas más esperadas del calendario internacional antes del inicio de la Copa del Mundo. La rapidez con la que se agotaron las entradas subraya la magnitud del compromiso tanto para los fanáticos de la Roja como de la Albiceleste.

La Finalissima se ha convertido en un evento de alto impacto global, con aficionados de todo el mundo deseando ser testigos de este choque de campeones. La demanda incluso ha impulsado un mercado de reventa con precios muy superiores a los oficiales, lo que demuestra el valor que tiene para los seguidores asegurar un lugar en un estadio que ya es mítico para el fútbol por eventos anteriores.

Además de su importancia deportiva, el partido adquiere un componente emocional añadido: tanto España como Argentina llegan a este encuentro con grandes figuras y expectativas altas de cara al futuro, consolidando a la Finalissima como una pieza clave en la previa de grandes torneos internacionales.