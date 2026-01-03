El regreso del delantero chileno Eduardo Vargas a Universidad de Chile, luego de 15 años, se oficializó este sábado con el anuncio del club en redes sociales donde informaron que el ídolo selló su vínculo para la temporada 2026.

“El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos”, expresó el club en un comunicado.

El ariete, de 36 años, arriba al cuadro azul tras haber jugado la pasada campaña con Audax Italiano, luego del fracaso de su primera negociación con los laicos que pretendieron ficharlo hace seis meses.

Vargas llega libre a la U al igual que lo hizo al cuadro itálico en su vuelta al fútbol chileno en 2025, cuando finiquitó su contrato con el uruguayo Nacional que duró seis meses y donde tuvo un paso irregular con poca continuidad de juego.

Con el Audax tuvo un discreto desempeño con cinco goles anotados en 15 partidos, pero el equipo finalizó quinto en la liga y consiguió clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

La U, por su parte, terminó cuarto en el campeonato chileno y también disputará esta fase del torneo internacional del cual fue semifinalista la pasada campaña.