La polémica continúa en Boca Juniors. Previo al partido contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina, el técnico Miguel Ángel Russo sorprendió a dejar fuera de la convocatoria a Carlos Palacios. Medios locales apuntaron a que el chileno habría cometido actos de indisciplina, lo que motivó la decisión del DT; sin embargo, el futbolista usó sus redes sociales para defenderse y contar su verdad.

En un extenso comunicado, Carlos Palacios cuestionó a quienes lo tacharon de poco profesional y explicó que su ausencia se debe a una lesión. ”Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño", expresó.

Asimismo, afirmó que venía entrenando con normalidad en los días previos. “El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, el lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar”, agregó.

Luego, el chileno dirigió su mensaje a la prensa argentina por soltar información inexacta con el fin de perjudicar su imagen. “Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay una madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se vienen haciendo eco de lo que escuchan de acá”, apuntó.

Por último, Carlos Palacios fue autocrítico con su desempeño actual en Boca y aseguró que se dará íntegro por el equipo. Eso sí, descartó que haya llegado borracho a entrenar. “Nunca he llegado en mal estado. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partido pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”, indicó.

