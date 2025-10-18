Boca Juniors y Belgrano se enfrentaron en un ambiente cargado de emoción en La Bombonera, donde se rindió un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del 'Xeneinze' que falleció recientemente. El tributo se llevó a cabo justo antes del encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

El primer partido de Boca Juniors en su estadio tras la muerte de Miguel Ángel Russo se convirtió en un momento de profundo recuerdo y agradecimiento.

El homenaje comenzó con la proyección de un video en las pantallas de La Bombonera, con una recopilación de imágenes de Russo y escenas icónicas del estadio abarrotado.

El tributo continuó con gestos directos desde el campo y las tribunas. La hinchada de Boca exhibió una gran bandera con un “eternamente gracias Miguel”. En el centro del campo de juego, el mediocampista Leandro Paredes protagonizó uno de los momentos más emotivos al soltar una camiseta con el nombre de Russo en la espalda, que se elevó hacia el cielo sujetada por globos.

LA CAMISETA DE BOCA AL CIELO... Hermoso homenaje y ovación para Miguel Ángel Russo en La Bombonera.



El agradecimiento de los fanáticos se hizo sentir con fuerza. Los hinchas entonaron cánticos en las tribunas dedicados a Russo, acompañando el ambiente de despedida.

EMOCIONANTE HOMENAJE PARA MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN LA BOMBONERA.



Aunque el partido se jugó en un contexto emotivo, tanto Boca Juniors como Belgrano se enfocaron en la disputa por los tres puntos en el Torneo Clausura 2025.