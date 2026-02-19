Chilavert ataca a Vinícius Jr. con comentarios homófobos y racistas

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert desató una fuerte polémica al salir en defensa de Gianluca Prestianni luego del cruce que protagonizó con Vinícius Jr. durante el partido entre Benfica y Real Madrid. El exguardameta aseguró que el argentino fue provocado y cuestionó la reacción del delantero brasileño, afirmando: “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’”.

Chilavert también criticó el respaldo que recibió el brasileño por parte de sus compañeros, especialmente de Kylian Mbappé, a quien atacó con comentarios que generaron amplio repudio. “¿Quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal”, declaró el exarquero en Radio Rivadavia.

El histórico portero paraguayo también recordó experiencias personales para relativizar la denuncia de racismo y cuestionó la postura del futbolista brasileño. “Cuando jugué en Zaragoza me gritaban ‘indio’, ‘sudaca’, ‘espalda mojada’ y yo seguía jugando”, afirmó, comparando esos episodios con la reacción de Vinícius, a quien acusó de exagerar las situaciones en el campo.

Además, Chilavert fue más allá al generalizar su crítica hacia el fútbol brasileño y cuestionar la lucha contra el racismo impulsada por el atacante del Real Madrid. “Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, me decían de todo”, sostuvo, y agregó que Vinícius debería pronunciarse sobre otros casos de violencia y discriminación.

Finalmente, el exarquero reafirmó su respaldo al joven futbolista argentino y pidió que no sea castigado por el incidente. “Yo siempre voy a salir a defender a Prestianni… ¿por qué lo van a sancionar? Lo tienen que proteger al chico”, expresó, en declaraciones que provocaron una ola de críticas en redes sociales y reavivaron el debate sobre el racismo y la discriminación en el fútbol internacional.