Por Redacción EC

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert desató una fuerte polémica al salir en defensa de Gianluca Prestianni luego del cruce que protagonizó con Vinícius Jr. durante el partido entre Benfica y Real Madrid. El exguardameta aseguró que el argentino fue provocado y cuestionó la reacción del delantero brasileño, afirmando: “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Me llaman mo... y Judas”: Luisao es insultado por defender a Vinícius Jr.
Fútbol mundial

“Me llaman mo... y Judas”: Luisao es insultado por defender a Vinícius Jr.

Chilavert ataca a Vinícius Jr. con comentarios homófobos y racistas
Fútbol mundial

Chilavert ataca a Vinícius Jr. con comentarios homófobos y racistas

Partidos del jueves 19 de febrero del 2026: horarios y para canales ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos del jueves 19 de febrero del 2026: horarios y para canales ver fútbol en vivo

Barcelona SC cayó de local 1-0 ante Argentinos Juniors por Fase 2 de Copa Libertadores 2026 | REUSMEN Y GOL
Fútbol mundial

Barcelona SC cayó de local 1-0 ante Argentinos Juniors por Fase 2 de Copa Libertadores 2026 | REUSMEN Y GOL