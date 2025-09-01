Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-0 en la final a la constelación de figuras del Inter Miami lideradas por el astro argentino Lionel Messi, el domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field en Seattle.

Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, Luis Suárez corrió hacia el mexicano, Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El veterano mediocampista español, Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

Esto ha desatado la polémica e indignación en la prensa internacional, que reaccionaron a los terribles hechos que sucedieron el domingo en el Lumen Field.

❗️Luis Suárez ESCUPIÓ a un colaborador de Seattle Sounders tras el lío que se armó cuando terminó la final de la Leagues Cup pic.twitter.com/s61c2iuwg2 — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2025

A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders 😱 pic.twitter.com/7qc31GKnW4 — Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025

¡¡¡LAMENTABLE!!! 😨



Tras perder la final, hubo bronca entre los jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders, la cámara captó cómo Luis Suárez le escupe a un miembro del equipo rival 😮 pic.twitter.com/so5Ijj9LkM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 1, 2025

