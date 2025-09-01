Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-0 en la final a la constelación de figuras del Inter Miami lideradas por el astro argentino Lionel Messi, el domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field en Seattle.
LEE TAMBIÉN: “En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1
Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.
Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, Luis Suárez corrió hacia el mexicano, Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.
El veterano mediocampista español, Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.
Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.
Esto ha desatado la polémica e indignación en la prensa internacional, que reaccionaron a los terribles hechos que sucedieron el domingo en el Lumen Field.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso