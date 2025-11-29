¡Estaba solo! El increíble error de Vitor Roque que pudo ser el empate de Palmeiras ante Flamengo| VIDEO
¡Estaba solo! El increíble error de Vitor Roque que pudo ser el empate de Palmeiras ante Flamengo| VIDEO
Redacción EC

Palmeiras no supo aprovechar las pocas oportunidades de gol que tuvo en la final de la Copa Libertadores contra Flamengo. La más clara fue la que protagonizó Vitor Roque, su máxima estrella, que se perdió el empate 1-1 en una de las últimas jugadas del partido. A los 88′, el delantero del ‘Verdao’ envió la pelota al cielo tras quedar solo frente al arquero Rossi. El rebote le había favorecido, pero no logró darle dirección a su disparo que terminó yéndose lejos del arco.

