Palmeiras no supo aprovechar las pocas oportunidades de gol que tuvo en la final de la Copa Libertadores contra Flamengo. La más clara fue la que protagonizó Vitor Roque, su máxima estrella, que se perdió el empate 1-1 en una de las últimas jugadas del partido. A los 88′, el delantero del ‘Verdao’ envió la pelota al cielo tras quedar solo frente al arquero Rossi. El rebote le había favorecido, pero no logró darle dirección a su disparo que terminó yéndose lejos del arco.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ VITOR ROQUE!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GBLNbUkDZL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025